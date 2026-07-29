البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن

أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بأشد العبارات استهداف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بعدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية، مؤكدًا أن هذه الأعمال العدائية السافرة والمتكررة تمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة المملكة وتهديدًا لأمنها واستقرارها ولسلامة مواطنيها.

وأكد اليماحي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سلامة أراضيها، مشددًا على رفض البرلمان لأي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو يعرض أمنها وسلامة شعوبها للخطر، ومحذراً في الوقت ذاته من استمرار هذه الانتهاكات التي تقوض جهود الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بكفاءة ويقظة القوات المسلحة الأردنية في التعامل مع هذه الاعتداءات باعتراض واسقاط هذه الصواريخ، بما يعكس جاهزيتها العالية وقدرتها على حماية أجواء المملكة والحفاظ على أمنها وسيادتها.