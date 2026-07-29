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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الرقابة على الصادرات: نقدم منظومة متكاملة من الخدمات لرفع جاهزية الشركات للتصدير

اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
علياء فوزى
نتيجة الثانوية العامة 2026

شارك اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في الجلسة الثانية من فعاليات مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير"، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجامعة طنطا يومي 29 و30 يوليو، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة قيادات الوزارة والجهات التابعة لها، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين.

دعم الشركات المصدرة

وأكد اللواء عصام النجار أن الهيئة تضطلع بدور محوري في دعم الشركات المصدرة، من خلال تقديم خدمات الفحص والاختبارات وإصدار شهادات المطابقة، والتعريف بالمواصفات والاشتراطات الفنية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق المختلفة، بما يساعد الشركات على الالتزام بالمعايير الدولية وزيادة قدرتها التنافسية.

وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير منظومة العمل والخدمات المقدمة للمصدرين، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المعامل، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة، وتيسير حركة التجارة الخارجية، وتعزيز ثقة الشركات في منظومة التصدير.

وأشار إلى أن مشاركة الهيئة في مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" تأتي في إطار التكامل بين مختلف الجهات التابعة للوزارة، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات للشركات داخل المحافظات، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني للشركات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

الصادرات والواردات وزارة الاستثمار الشركات التصدير الخدمات

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