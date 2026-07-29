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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقل الكهرباء توقع عقد ربط محطة محولات البدرشين بالشبكة القومية

خلال
خلال
وفاء نور الدين
نتيجة الثانوية العامة 2026

وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع إحدى الشركات عقدا لتنفيذ أعمال ربط محطة محولات البدرشين بالشبكة القومية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة الموحدة.

ويتضمن العقد توريد 12 نهاية خارجية بورسلين طراز YJZWY4، و15 وصلة عادية طراز YJJTI1، و27 وصلة معزولة طراز YJJJI1، بالإضافة إلى صناديق التأريض الخاصة بالوصلات العادية والمعزولة والنهايات الخارجية ونهايات SF6 بجهد 220 كيلوفولت لكابلات XLPE بقطاع 2000 مم². ومن المقرر تنفيذ المشروع خلال أربعة أشهر تبدأ من تاريخ استلام أمر التوريد.

وأكدت المهندسة منى رزق أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تواصل تنفيذ مشروعاتها وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للحفاظ على كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة، وتوفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة تلبي احتياجات المشروعات القومية والتنموية، وتدعم خطط الدولة للتوسع في مشروعات البنية التحتية والطاقة بمختلف أنحاء الجمهورية.

كما وقعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدًا مع  لتنفيذ أعمال فتح الخط الهوائي المزدوج الدائرة «أجا/سمنود الجديدة» جهد 66 ك.ف على محطة محولات غرب المنصورة، بنظام تسليم المفتاح، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة القومية الموحدة.

ويتضمن المشروع توريد العازلات وملحقاتها وملحقات الموصلات، إلى جانب تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال التركيبات وشد الموصلات، وتركيب السلك الأرضي المزود بالألياف الضوئية (OPGW)، وإجراء جميع الاختبارات الفنية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويستهدف المشروع، التابع لمنطقة كهرباء الدلتا، تأمين التغذية الكهربائية لمدينة المنصورة، ومواجهة الزيادة المستمرة في الأحمال، إلى جانب توفير التغذية اللازمة لعدد من المشروعات القومية، من بينها مشروع «تحيا مصر» والمراكز الطبية المتخصصة وتقسيم ابن زيد، بإجمالي أحمال تقديرية تبلغ 57 ميجا فولت أمبير.

كما يسهم المشروع في دعم محطة محولات غرب المنصورة، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتخفيف الأحمال عن المحطات المغذية للمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه خلال تسعة أشهر تبدأ من تاريخ أمر الإسناد.

يأتي ذلك بهدف رفع كفاءة الشبكة القومية الموحدة، وتعزيز قدرتها على استيعاب الأحمال المتزايدة، وضمان توفير تغذية كهربائية آمنة ومستقرة تدعم خطط التنمية والمشروعات القومية بمختلف المحافظات.

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