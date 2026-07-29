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إقبال كبير على حجز أراضي مسكن.. الإسكان تطرح 2898 قطعة بأسعار تبدأ من 2200 جنيه للمتر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إقبال كبير على حجز أراضي مسكن.. الإسكان تطرح 2898 قطعة بأسعار تبدأ من 2200 جنيه للمتر

الإسكان
الإسكان
رحمة سمير
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهدت منظومة الحجز الإلكتروني لأراضي برنامج «مسكن» إقبالًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لبدء التقديم، بالتزامن مع طرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 2898 قطعة أرض سكنية في عدد من المدن الجديدة، ضمن جهود الدولة للتوسع العمراني وتوفير فرص متنوعة للمواطنين لبناء مساكنهم.

إقبال واسع منذ الساعات الأولى

أكد المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشؤون الفنية والمشروعات والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الحجز بدأ صباح اليوم، وسط إقبال كبير من المواطنين على التسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الأبعاد» المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن عددًا كبيرًا من المواطنين سجلوا بياناتهم على الموقع، فيما استكمل آخرون إجراءات الحجز وسداد مقدمات جدية الحجز إلكترونيًا.

«مسكن» منصة موحدة لطرح الأراضي

وأوضح خطاب أن برنامج «مسكن» سيكون المنصة التي تضم جميع طروحات الأراضي المقبلة، في إطار استكمال جهود الدولة لتنمية المدن الجديدة وتلبية احتياجات المواطنين، سواء الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو بناء مساكن عائلية.

وأشار إلى أن منظومة الحجز الرقمية الجديدة ساهمت في تبسيط الإجراءات، إلى جانب دعم الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، مع إتاحة رفع المستندات وسداد المبالغ المطلوبة إلكترونيًا.

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2263 قطعة للإسكان المتوسط و635 للمتميز

يتضمن الطرح الحالي 2263 قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان المتوسط، إلى جانب 635 قطعة للإسكان المتميز، موزعة على عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتشمل المدن المطروحة الشروق وبدر والعبور و15 مايو، بالإضافة إلى مدن الصعيد، ومنها ناصر الجديدة وطيبة الجديدة وقنا الجديدة، إلى جانب العاشر من رمضان وحدائق العاشر وبرج العرب والفيوم الجديدة وبني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة.

الإسكان الاجتماعي

أسعار الإسكان المتميز تبدأ من 4000 جنيه للمتر

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن سعر المتر ضمن أراضي الإسكان المتميز يبدأ من 4000 جنيه ويصل إلى 7000 جنيه، بمساحات تتراوح بين 260 و1113 مترًا مربعًا، وذلك في سبع مدن جديدة.

أراضي الإسكان المتوسط تبدأ من 2200 جنيه

وأشار خطاب إلى أن سعر المتر في أراضي الإسكان المتوسط يبدأ من 2200 جنيه في مدينة أخميم الجديدة، ويصل إلى نحو 6000 جنيه، بينما يتراوح متوسط الأسعار على مستوى الطرح بالكامل بين 3000 و5000 جنيه للمتر.

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50 ألف جنيه مقدم حجز للإسكان المتوسط

وبشأن مقدمات جدية الحجز، أوضح أن مقدم حجز أراضي الإسكان المتوسط يبلغ 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى 1000 جنيه مصروفات إدارية.

وأضاف أن مقدم حجز أراضي الإسكان المتميز يبلغ 125 ألف جنيه، مع استكمال جميع إجراءات التقديم ورفع المستندات وسداد المبالغ المطلوبة عبر المنصة الإلكترونية.

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يأتي طرح أراضي برنامج «مسكن» ضمن خطة وزارة الإسكان للتوسع في إتاحة الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، ودعم التنمية العمرانية في مختلف المحافظات، مع الاعتماد على منظومة رقمية تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجز وتحقيق الشفافية بين المتقدمين.

الإسكان مسكن منظومة الحجز الإلكتروني طرح الأراضي المنصة

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