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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الخيار الإستراتيجي للطلاب.. لماذا تتصدر جامعة القاهرة الأهلية رغبات التنسيق؟

جامعة القاهرة الاهلية
جامعة القاهرة الاهلية
خالد يوسف
نتيجة الثانوية العامة 2026

تتصدر جامعة القاهرة الأهلية اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور مع انطلاق التنسيق الجامعي؛ كونها تجسد المزيج المثالي بين العراقة الأكاديمية والتعليم العصري المتطور، وبفضل برامجها النوعية الشاملة المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، باتت الجامعة الخيار الاستراتيجي الأول للراغبين في التحاق بتخصصات المستقبل تحت مظلة مؤسسية موثوقة، ما يجعلها بوابة الأمل الحقيقية لصناعة مسار مهني متميز يضمن للطلاب التفوق وتأمين مستقبله الأكاديمي والمهني بكل اقتدار.
 

إعلان مبكر عن دفعة جديدة

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية، منذ مايو الماضي، عن فتح باب التقديم المبكر لطلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، على أن يتم القبول وفقًا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والضوابط التي تقرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


 

البرامج الدراسية بجامعة القاهرة الأهلية

تضم جامعة القاهرة الأهلية عددًا من الكليات والبرامج الأكاديمية المتنوعة، جاءت على النحو التالي:

بكالوريوس الطب والجراحة.

كلية طب الأسنان

- بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان.

كلية الصيدلة

- بكالوريوس فارم دي (صيدلة إكلينيكية).

كلية العلاج الطبيعي

- بكالوريوس العلاج الطبيعي.

كلية التمريض

- بكالوريوس علوم التمريض.

كلية الطب البيطري

- بكالوريوس الطب البيطري.

كلية الهندسة

- بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية.

- بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام.

- بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة.

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

- بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات.

- بكالوريوس الذكاء الاصطناعي.

كلية العلوم

- بكالوريوس التقنية الحيوية.

- بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية.

- بكالوريوس الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي.

كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

- بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية.

- بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات.

- بكالوريوس السياسات العامة.

- بكالوريوس الدراسات الدولية والأمنية.

كلية الأعمال

- بكالوريوس المحاسبة المالية.

- بكالوريوس إدارة الأعمال (التسويق).

- بكالوريوس إدارة الخطر والتأمين.

كلية القانون

- ليسانس القانون.

كلية التربية للطفولة المبكرة

- بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة.

مصروفات جامعة القاهرة الأهلية 2025/2026

لم تعلن جامعة القاهرة الأهلية حتى الآن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026/2027، فيما جاءت الرسوم المعلنة للعام الدراسي 2025/2026 على النحو التالي:

- الطب البشري: 155 ألف جنيه.

- طب الأسنان: 125 ألف جنيه.

- الصيدلة: 110 آلاف جنيه.

- العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه.

- الهندسة: 80 ألف جنيه.

- الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه.

- الطب البيطري: 80 ألف جنيه.

- التمريض: 60 ألف جنيه.

- الأعمال: 60 ألف جنيه.

- الاقتصاد والعلوم السياسية: 60 ألف جنيه.

- العلوم: 60 ألف جنيه.

- القانون: 50 ألف جنيه.

- التربية للطفولة المبكرة: 30 ألف جنيه. 
 

خطوات التقديم في جامعة القاهرة الأهلية

حددت الجامعة خطوات التسجيل الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها، وتشمل:

- إنشاء حساب على نظام معلومات جامعة القاهرة الأهلية.

- استكمال البيانات الشخصية المطلوبة.

- تسجيل الدخول إلى الحساب.

- رفع المستندات والأوراق المطلوبة.

- إرفاق الشهادات اللازمة واستكمال طلب التقديم الإلكتروني.
 

شروط التقديم بجامعة القاهرة الأهلية

أكدت الجامعة أن التقديم يشترط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية أو البرنامج الذي يرغب في الالتحاق به، وفقًا لما يعلنه مجلس الجامعات الأهلية.

وأوضحت أن القبول يتم وفقًا لقواعد القبول المعتمدة من مجلس الجامعات الأهلية، وقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى التنسيق الداخلي الخاص بالجامعة.

ومن المقرر أن يعلن مجلس الجامعات الأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 2026/2027، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية.

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