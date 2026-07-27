محافظ أسيوط يشارك احتفال الجامعة الأهلية بتخريج أولى دفعاتها

شارك اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، في احتفال جامعة أسيوط الأهلية بعيد الخريجين وتخريج الدفعة الأولى من طلابها التي حملت اسم "دفعة الدكتور أحمد المنشاوي"، وذلك بمقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة، وسط أجواء احتفالية مميزة عكست فرحة الخريجين وأسرهم بهذه المناسبة التي تمثل محطة فارقة في مسيرتهم العلمية، مؤكداً أن تخريج أول دفعة من الجامعة يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى منظومة التعليم الجامعي في صعيد مصر، ويجسد اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصري، ودعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية ووزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس جامعة أسيوط الأهلية، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط، إلى جانب عدد من رؤساء الجامعات، وأعضاء مجلس الأمناء، والقيادات الأكاديمية والتنفيذية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور، والطلاب الخريجين.

وشهد الحفل العديد من الفعاليات التي بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها طابور الخريجين، ثم عرض فيلم تسجيلي استعرض مسيرة تأسيس جامعة أسيوط الأهلية وما شهدته من تطور في برامجها الأكاديمية وأنشطتها الطلابية، كما ألقى عدد من أوائل الخريجين وممثلي اتحاد الطلاب كلمات عبروا خلالها عن اعتزازهم بانتمائهم للجامعة، وامتنانهم لأعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم على ما قدموه من دعم طوال سنوات الدراسة.

وخلال كلمته، أشاد محافظ أسيوط بالمبادرة الراقية التي أطلقها مجلس أمناء الجامعة بإطلاق اسم "دفعة الدكتور أحمد المنشاوي" على أول دفعة من الخريجين، مؤكداً أنها لفتة تقديرية مستحقة تعكس حجم الجهود التي بذلها رئيس جامعة أسيوط في مرحلة تأسيس الجامعة الأهلية، وما قدمه من إسهامات بارزة أسهمت في انطلاقها وترسيخ مكانتها خلال فترة وجيزة، مشيراً إلى أن ما تحقق داخل الجامعة يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل بين الرؤية الأكاديمية والإدارة الواعية، وهو ما انعكس على المستوى العلمي المتميز لخريجيها.

وأكد اللواء محمد علوان أن جامعة أسيوط الأهلية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم الجامعي في صعيد مصر، وتسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، مشيراً إلى أن الدولة تواصل التوسع في إنشاء الجامعات الحديثة وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية، بما يعزز القدرة التنافسية للشباب ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

كما وجه المحافظ التهنئة للخريجين وأسرهم، مؤكداً أن يوم التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء والمسؤولية، داعياً الخريجين إلى مواصلة الاجتهاد والتميز، وتسخير ما اكتسبوه من علم وخبرة في خدمة وطنهم والمشاركة الفاعلة في بناء الجمهورية الجديدة، كما هنأ القيادة السياسية والشعب المصري بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، متمنياً لمصر دوام الأمن والاستقرار والتقدم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، أن الاحتفال يجسد ثمرة سنوات من العمل والاجتهاد، مثمناً جهود جميع من أسهموا في تأسيس الجامعة، وفي مقدمتهم الدكتور أحمد المنشاوي، مشيراً إلى أن الجامعة تواصل تطوير برامجها الأكاديمية بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأعلن تخصيص 25 فرصة أكاديمية بالجامعة لتأهيل أوائل الخريجين كنواة للهيئة المعاونة، دعماً لاستراتيجية الجامعة في إعداد كوادر أكاديمية متميزة.

وفي ختام الاحتفال، قام الدكتور وائل الدجوي رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد سيد إبراهيم رئيس الجامعة، بإهداء درع الجامعة للواء محمد علوان محافظ أسيوط تقديراً لدعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما تم تكريم الدكتور أحمد المنشاوي وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والشخصيات التي أسهمت في تأسيس الجامعة، إلى جانب تكريم الطلاب والطالبات وتسليمهم شهادات التخرج وسط أجواء من البهجة والفخر، أعقبها تقديم فقرات فنية وعروض احتفالية نالت إعجاب الحضور.

وعلى هامش الزيارة، شارك محافظ أسيوط في اجتماع مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية برئاسة الدكتور وائل الدجوي، حيث تم استعراض عدد من الملفات الأكاديمية والإدارية، ومناقشة خطط تطوير الجامعة خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعة أسيوط وجامعة أسيوط الأهلية، بما يعزز التكامل بين المؤسستين ويدعم جودة العملية التعليمية والبحثية.