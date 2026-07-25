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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 179 طنًا من المخلفات والتراكمات بمركز صدفا

رفع المخلفات والتراكمات بمركز صدفا
رفع المخلفات والتراكمات بمركز صدفا
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات النظافة اليومية بجميع المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار خطة الدولة للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، مشددًا على تكثيف الجهود لرفع كفاءة الشوارع والميادين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي رئيس المركز، نفذت حملات نظافة موسعة بمدينة صدفا والوحدات المحلية التابعة لها، بإشراف القيادات التنفيذية بالمركز، وذلك ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل الفوري مع المخلفات والتراكمات، حيث شملت الحملات أعمال الكنس الآلي ورفع الأتربة ونقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة، باستخدام المعدات الحديثة وفرق النظافة والمخلفات الصلبة.

وأشار المحافظ إلى أن حملات النظافة أسفرت عن رفع 179 طنًا من المخلفات والتراكمات، من خلال استهداف 26 شارعًا وموقعًا حيويًا بمختلف أنحاء مركز صدفا، شملت مدينة صدفا والوحدات المحلية التابعة لها، حيث تم رفع 47 طنًا بمدينة صدفا، و43 طنًا بالوحدة المحلية بأولاد إلياس، و38 طنًا بقرية الدوير، و27 طنًا بقرية مجريس، و23 طنًا بقرية البربا، وذلك بمشاركة 5 لوادر و12 سيارة قلاب متعددة الأحجام، إلى جانب المكنسة الآلية ومكبس القمامة، بما أسهم في رفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الحضاري للمركز.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل بصورة يومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، مع المتابعة المستمرة لأداء الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، بما يضمن تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، وتحقيق مستهدفات المحافظة في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

محافظ أسيوط حملات النظافة المراكز والأحياء منظومة النظافة الشوارع والميادين

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