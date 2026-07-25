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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: تحرير 543 محضرًا تموينيًا خلال أسبوع

حملات تموينية بأسيوط
حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية بكافة مراكز وقرى المحافظة لضبط الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بجودة مناسبة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية ، بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز، تحت إشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل مديرية التموين، أسفرت خلال اسبوع عن تحرير 543 محضرًا تموينيًا متنوعًا، وذلك عقب حملات مكثفة استهدفت المخابز البلدية والسياحية والإفرنجية، والأسواق، والمحال التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع "جمعيتي".

وأشار المحافظ إلى أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن ضبط 354 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن والكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 2000 كيس مكرونة تموينية على متن سيارة نقل جرى تجميعها بالمخالفة للقانون، إلى جانب ضبط سلع غذائية وبويات منتهية الصلاحية، و55 كيلوجرامًا من المخللات غير الصالحة للاستهلاك، وضبط 10 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، فضلًا عن تحرير محاضر لتصرف بعض المخابز في 57 جوال دقيق بلدي مدعم دون وجه حق.

وأضاف أن الحملات أسفرت أيضًا عن تحرير 3 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و3 محاضر لغلق تجار تموينيين، و3 محاضر لمزاولة نشاط دون ترخيص، و4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و11 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية والمطاعم والمقاهي.

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 503 محاضر تنوعت بين نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مؤكدًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية اليومية لضمان جودة الخبز المدعم وإحكام الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مخالفات تموينية.

أسيوط محافظ أسيوط الحملات التموينية ضبط الأسواق التلاعب بالأسعار مديرية التموين والتجارة الداخلية الإدارات التموينية

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