لم يعد الآيفون شرطا.. طريقة تشغيل واتساب على آيباد في ثوان

في خطوة طال انتظارها من مستخدمي أجهزة آيباد، بدأ تطبيق واتساب طرح تحديث جديد يمنح الأجهزة اللوحية استقلالية أكبر، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إنشاء حساب جديد وإعداده مباشرة على الجهاز، دون الحاجة إلى الاعتماد على هاتف ذكي كجهاز رئيسي.

ويحمل التحديث الجديد الرقم 26.28.75، ويتيح لمستخدمي آيباد تسجيل الدخول إلى واتساب عبر إدخال رقم الهاتف وإتمام عملية التحقق باستخدام رمز التأكيد، ليعمل الجهاز بعدها كجهاز مستقل لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات.

واتساب على آيباد يتخلص من قيود الهاتف الأساسي

وكان مستخدمو أجهزة آيباد، حتى الإصدارات التي تدعم الاتصال الخلوي، بحاجة سابقا إلى ربط الجهاز بهاتف أساسي يعمل عليه حساب واتساب، ليظل الجهاز اللوحي مجرد جهاز مرافق.

أما التحديث الجديد، فيزيل هذا القيد ويمنح مستخدمي آيباد تجربة أكثر استقلالية، مع إمكانية استخدام التطبيق مباشرة على الجهاز دون الحاجة إلى وجود هاتف مرتبط بشكل دائم.

واتساب على آيباد

واتساب يصل رسميا إلى آيباد بعد سنوات من الانتظار

وكانت شركة ميتا قد أطلقت في مايو 2025 تطبيق واتساب الرسمي لأجهزة آيباد بعد سنوات من غياب النسخة المخصصة للجهاز اللوحي، رغم توفر التطبيق سابقا على آيفون وأندروبد وMac وويندوز والويب.

وأصبح بإمكان المستخدمين تحميل تطبيق واتساب من متجر App Store، مع مزامنة المحادثات السابقة بين الأجهزة المرتبطة بالحساب.

مزايا واتساب على آيباد

يوفر التطبيق المصمم لأجهزة آيباد مجموعة من المزايا التي تستفيد من الشاشة الكبيرة، أبرزها:

- إجراء مكالمات فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركا.

- دعم الكاميرا الأمامية والخلفية.

- التوافق مع لوحة مفاتيح Magic Keyboard وقلم آبل الذكي.

- دعم ميزات تعدد المهام مثل Split View وSlide Over وStage Manager.

ويبلغ حجم التطبيق نحو 245.8 ميجابايت، مع إمكانية زيادة المساحة المستخدمة لاحقا بسبب الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة داخل المحادثات.

واتساب على آيباد

طريقة تشغيل واتساب على آيباد

الخطوة الأولى: لإعداد التطبيق، يحتاج المستخدم إلى تحميل واتساب من متجر التطبيقات.

الخطوة الثانية: بمجرد تحميله، افتح تطبيق واتساب على جهاز آيباد.

الخطوة الثالثة: اختر خيار إنشاء حساب جديد Sign up.

الخطوة الرابعة: أدخل رقم الهاتف الخاص بك.

الخطوة الخامسة: أدخل رمز التحقق الذي يصلك عبر رسالة SMS.

الخطوة السادسة: أكمل إعداد الحساب بإضافة الاسم وصورة الملف الشخصي إذا رغبت.



بعد إتمام الخطوات، يصبح واتساب جاهزا للاستخدام على آيباد كجهاز مستقل لإرسال الرسائل وإجراء المكالمات.