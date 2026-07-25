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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحديث واتساب يشعل مخاوف حكومتها.. ما الدولة التي طالبت بوقفه؟

واتساب
واتساب
شيماء عبد المنعم

بينما تستعد منصة واتساب، لإطلاق واحدة من أكبر ميزات الخصوصية في تاريخها، تجد شركة “ميتا” نفسها أمام موجة اعتراضات حكومية متصاعدة، بعدما اعتبرت عدة دول أن التحديث الجديد قد يتحول إلى ثغرة أمنية تمنح المجرمين والإرهابيين مساحة أكبر للاختباء.

وتعود الأزمة إلى اعتزام واتساب طرح ميزة “أسماء المستخدمين” Usernames، التي تتيح التواصل دون إظهار رقم الهاتف للطرف الآخر، في خطوة تستهدف تعزيز خصوصية المستخدمين البالغ عددهم نحو 3 مليارات شخص حول العالم.

الصومال يبدي مخاوفه من ميزة جديدة في "واتساب" لإخفاء أرقام الهواتف

في الوقت نفسه، أعربت الحكومة الصومالية عن قلقها إزاء خطة واتساب لإطلاق ميزة أسماء المستخدمين، معتبرة أن هذه الخطوة قد تشكل تهديدا أمنيا وتصعب ملاحقة المجرمين والجماعات المتطرفة.

ولكن الحكومة الصومالية ترى أن إخفاء أرقام الهواتف سيجعل تعقب مرتكبي الجرائم الإلكترونية أكثر صعوبة، في وقت تخوض فيه البلاد حربا مستمرة ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي استخدمت التطبيق سابقا في عمليات الابتزاز والتنسيق ونشر الدعاية.

اقتصاد رقمي تحت التهديد

وتكتسب المخاوف الصومالية أهمية خاصة لأن البلاد تعتمد بشكل واسع على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، ما يجعل أي صعوبة في التحقق من هوية المستخدمين مدخلا محتملا لزيادة عمليات الاحتيال المالي وانتحال الشخصية، وهو ما دفع الحكومة إلى مطالبة شركة “ميتا” بتقديم ضمانات واضحة قبل إطلاق الميزة.

قال وزير الاتصالات والتكنولوجيا الصومالي، أحمد عثمان ديري، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، إن بلاده تواصلت مع شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، لعرض مخاوفها، معربا عن أمله في التوصل إلى حل قريب بشأن هذه القضية.

وأكد على أن ربط حساب واتساب برقم الهاتف كان يسهل تعقب المجرمين، بينما قد يؤدي استبداله باسم مستخدم إلى تقويض قدرة السلطات على ملاحقة الجرائم الرقمية، ما لم تتوافر آليات تحقق فعالة.

واتساب

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد الصومالي يعتمد بشكل كبير على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، محذرا من أن الأسماء غير القابلة للتحقق قد تفتح الباب أمام عمليات احتيال مالي وانتحال الهوية، فضلا عن استغلالها من قبل المحتالين.

وأضاف أن الجماعات المسلحة، وعلى رأسها حركة الشباب، استخدمت واتساب سابقا في أنشطة مثل الابتزاز ونشر الدعاية.

وأوضحت واتساب، ردا على المخاوف الصومالية، أن الميزة لم تطرح بعد، وأنها تتضمن وسائل حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن استخدام التطبيق سيظل مرتبطًا برقم هاتف.

الهند تنضم إلى المعترضين

ولا تقتصر هذه المخاوف على الصومال فقط، إذ سبق أن أبدت الهند، أكبر سوق لواتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، اعتراضها على الميزة الجديدة، محذرة من أنها قد تزيد من جرائم الاحتيال الإلكتروني وانتحال الشخصية، وطالبت ميتا بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من مشاورات مع الحكومة.

في المقابل، تؤكد ميتا أن الميزة لم تطلق رسميا بعد، وأن إنشاء حساب واتساب سيظل يتطلب رقم هاتف، مشيرة إلى أنها طورت أدوات مدمجة للحد من عمليات الاحتيال وحماية المستخدمين.

وبينما يصف خبراء التقنية الخطوة بأنها نقلة مهمة لتعزيز الخصوصية وجعل واتساب أقرب إلى خدمات مثل إنستغرام، ترى الحكومات المعترضة أن نجاح الميزة لن يقاس فقط بحماية البيانات، بل أيضا بقدرتها على تحقيق التوازن بين خصوصية المستخدمين ومتطلبات الأمن ومكافحة الجرائم الإلكترونية.

إخفاء أرقام الهواتف الصومال واتساب أسماء المستخدمين

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