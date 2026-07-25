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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزارة الأوقاف: ترشيد استهلاك المياه واجب ديني ووطني

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

أكد الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة كثفت جهودها التوعوية من خلال تسيير قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارتي أوقاف شرق مدينة نصر وشمال القاهرة بمشاركة 66 إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن خطة الوزارة لنشر الفكر المستنير وبناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية

كما أطلقت الوزارة 26 قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات الإقليمية تحت عنوان «الماء حياة ونماء» ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك».

وأوضح رسلان، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن اختيار قضية المياه يأتي في ظل التحديات العالمية الناتجة عن تغير المناخ والاحترار العالمي، وما ترتب عليه من ندرة في الموارد المائية وجفاف العديد من الأنهار حتى في دول عُرفت تاريخيًا بوفرة المياه والجليد، مضيفا أن الخطاب الديني الذي تتبناه الوزارة يربط بين تعاليم الإسلام وواقع الناس، كما أن الشريعة تدعو إلى ترشيد استخدام الموارد وحسن إدارتها مهما بلغت وفرتها، وليس فقط عند ندرتها، مشددًا على أن الحفاظ على نهر النيل باعتباره مصدر الحياة للمصريين يمثل مسؤولية دينية ووطنية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الأوقاف إلى أن نجاح جهود التوعية يعتمد على مشاركة المواطنين وتبنيهم ثقافة التفكير الجماعي، موضحًا أن توفير كل مواطن لترًا واحدًا فقط من المياه يوميًا يمكن أن يوفر مئات الملايين من اللترات يوميًا، وهو ما يعكس الأثر الكبير للسلوك الفردي عندما يتحول إلى التزام مجتمعي واسع، كما لفت إلى أن الحفاظ على الموارد مسؤولية مشتركة لأنها ملك لجميع أفراد المجتمع والأجيال القادمة.

وزارة الأوقاف الأوقاف مبادرة «صحح مفاهيمك»

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