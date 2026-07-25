محافظ أسيوط: تسريع إجراءات التقنين والتصالح بالمركز التكنولوجي بالقوصية

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وسرعة إنجاز المعاملات، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان راضي رئيس المركز، تواصل المتابعة الميدانية لسير العمل بالمركز التكنولوجي، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات للمواطنين، ومتابعة معدلات الإنجاز، خاصة في ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، بما يضمن سرعة فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن المتابعة شملت الوقوف على مستوى الأداء داخل المركز، والتأكد من التزام العاملين بتطبيق الإجراءات المنظمة للعمل، وتقديم الخدمات بكفاءة وفي أسرع وقت ممكن، فضلًا عن رصد أي معوقات قد تؤثر على سير العمل والعمل على تذليلها فورًا، بما يحقق انسيابية الأداء ويعزز رضا المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة استمرار المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق المستهدفات، مع الالتزام بحسن استقبال المواطنين وسرعة الاستجابة لطلباتهم، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل، وتحسين مستوى الأداء، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإدارة المحلية وتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة.