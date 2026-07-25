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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 628 مجلس فقه بالمحافظات الحدودية للتوعية بحرمة إهدار المياه

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف تنفيذ خطتها الدعوية والتثقيفية من خلال تنظيم سلسلة جديدة من مجالس الفقه بالمحافظات الحدودية، حيث تعقد 628 مجلسًا فقهيًا تحت عنوان: «المحافظة على المياه واجب شرعي ومسؤولية مجتمعية»، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز قيم الحفاظ على مقدرات الوطن.

ومن المقرر أن تُقام مجالس الفقه يوم السبت الموافق 25 يوليو 2026 عقب صلاة العشاء في مديريات أوقاف مطروح، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، بينما تُعقد المجالس في مديريتي السويس وشمال سيناء يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، ضمن البرنامج المستمر لمجالس الفقه الذي تنظمه الوزارة بمختلف المحافظات.

وتأتي هذه المجالس ضمن محاور خطة وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية الهادفة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية التي تسهم في بناء الشخصية المصرية، من خلال تقديم خطاب ديني يربط بين تعاليم الإسلام وقضايا المجتمع المعاصرة.

ثقافة الترشيد في استهلاك المياه

وتتناول المجالس قضية المياه باعتبارها من النعم الكبرى التي تستوجب الشكر والحفاظ عليها، حيث يوضح العلماء المشاركون أن الشريعة الإسلامية دعت إلى عدم الإسراف، وحثت على الاعتدال في استخدام الموارد، مؤكدة أن حماية المياه ليست مسؤولية فردية فقط، وإنما واجب مجتمعي يشارك فيه جميع أفراد المجتمع.

كما تستهدف المجالس نشر ثقافة الترشيد في استهلاك المياه، ورفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، والتأكيد على أن الاستخدام الأمثل للمياه يعكس سلوكًا حضاريًا يتوافق مع المبادئ الإسلامية التي تحث على صيانة النعم وعدم إهدارها.

وتسلط مجالس الفقه الضوء على دور الأسرة والفرد والمؤسسات المختلفة في دعم جهود الدولة للحفاظ على الثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال نشر الممارسات الإيجابية وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الموارد العامة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن تنظيم هذه المجالس يأتي في إطار رسالتها لنشر الوعي الرشيد، وربط الخطاب الديني باحتياجات المجتمع، بما يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، وترسيخ مفهوم أن المحافظة على المياه واجب شرعي وسلوك مسؤول يخدم حاضر الوطن ومستقبله.

الأوقاف مجلس فقه إهدار المياه مجالس الفقه ثقافة الترشيد في استهلاك المياه

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