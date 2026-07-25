أسعار الذهب اليوم السبت 25 يوليو في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية استقرارًا خلال تعاملات اليوم، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 18: 5130 جنيهًا

عيار 21: 5985 جنيهًا

عيار 24: 6840 جنيهًا

الجنيه الذهب: 47880 جنيهًا

عيار 21 الأكثر تداولًا

يواصل عيار 21 تصدره قائمة الأعيرة الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نظرًا للإقبال الكبير عليه سواء في شراء المشغولات الذهبية أو الادخار، ليسجل اليوم 5985 جنيهًا.

الجنيه الذهب يحافظ على مستواه

وسجل الجنيه الذهب 47880 جنيهًا، ويعد من الخيارات المفضلة للراغبين في الاستثمار والادخار، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية.

ما الذي يحرك أسعار الذهب؟

تتحدد أسعار الذهب في السوق المحلية وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، لذلك قد تشهد الأسعار تغيرات على مدار اليوم بحسب حركة الأسواق.

1- سعر الذهب عالميًا

يُعد سعر أوقية الذهب في البورصات العالمية العامل الأكثر تأثيرًا، إذ تنعكس أي زيادة أو انخفاض عالميًا على الأسعار داخل السوق المحلية.

2- سعر صرف الدولار

يرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بسعر الدولار، لأن المعدن الأصفر يُسعر عالميًا بالعملة الأمريكية، لذا فإن ارتفاع الدولار يؤدي غالبًا إلى زيادة أسعار الذهب محليًا.

3- العرض والطلب

يزداد الطلب على الذهب في مواسم الزواج والأعياد وفترات الادخار، ما قد يدفع الأسعار للارتفاع، بينما يؤدي انخفاض الطلب إلى تراجعها.

4- سعر المصنعية

تختلف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن قطعة لأخرى، وهي أحد العوامل التي تحدد السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية.

5- أسعار الفائدة

عند ارتفاع أسعار الفائدة تتراجع جاذبية الذهب كاستثمار، بينما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة الإقبال عليه باعتباره ملاذًا آمنًا.

6- معدلات التضخم

يلجأ كثير من المستثمرين إلى الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم في فترات ارتفاع التضخم، وهو ما يزيد الطلب عليه ويدعم أسعاره.

7- التوترات والأحداث العالمية

الحروب والأزمات السياسية والاقتصادية تدفع المستثمرين إلى شراء الذهب كملاذ آمن، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره عالميًا ومحليًا.

8- قرارات البنوك المركزية

تؤثر سياسات البنوك المركزية، خاصة المتعلقة بالفائدة وشراء أو بيع احتياطيات الذهب، بشكل مباشر على حركة الأسعار.

9- تكلفة الاستيراد والشحن

تعتمد السوق المحلية على استيراد جزء من احتياجاتها، لذلك تؤثر تكاليف النقل والشحن والرسوم على السعر النهائي للذهب.

10- توقعات المستثمرين

تلعب توقعات الأسواق بشأن الاقتصاد العالمي وتحركات العملات دورًا مهمًا في تحديد اتجاه أسعار الذهب، سواء بالصعود أو الهبوط، نتيجة تغير حجم الإقبال على الشراء أو البيع.