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صلاح يشعل الميركاتو.. 4 نجوم عرب ينتظرون الحسم في صيف الانتقالات الساخن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صلاح يشعل الميركاتو.. 4 نجوم عرب ينتظرون الحسم في صيف الانتقالات الساخن

محمد صلاح وهيثم حسن
محمد صلاح وهيثم حسن
محمود أحمد

تقترب فترة الانتقالات الصيفية من لحظات الحسم وسط حالة من الترقب حول مستقبل عدد من أبرز نجوم الكرة العربية حيث تتنافس أندية أوروبا والخليج على التعاقد مع أسماء لامعة صنعت الفارق خلال الموسم الماضي وكأس العالم 2026 في مقدمتهم النجم محمد صلاح.

وتشهد الأيام الحالية سباقًا قويًا بين الأندية الكبرى لحسم صفقات من العيار الثقيل بعدما أصبحت أسماء مثل صلاح وعز الدين أوناحي وهيثم حسن وأيوب بوعدي محط اهتمام عدد من الفرق التي تبحث عن تدعيم صفوفها قبل بداية الموسم الجديد.

ومع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات تنتظر الجماهير العربية إعلان القرارات النهائية التي ستحدد وجهة هذه المواهب والنجوم خلال الفترة المقبلة.

محمد صلاح.. صفقة تهز الكرة التركية

يواصل النجم المصري محمد صلاح خطف الأنظار في سوق الانتقالات بعدما أصبح اسمه مرتبطًا بتحرك مفاجئ نحو الدوري التركي في ظل اهتمام نادي بشكتاش بالحصول على خدماته.

ووفقًا لما يتردد في التقارير الصحفية التركية فإن النادي التركي قطع شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع صلاح بعدما تم الاتفاق على عدد من البنود الشخصية في عقد يمتد لموسم واحد مع إمكانية التجديد.

وتشير التقارير إلى أن العرض يتضمن راتبًا سنويًا كبيرًا فيما شهدت المفاوضات خلال الفترة الماضية بعض التفاصيل الخاصة بعمولة وكيل أعمال اللاعب قبل أن تقترب الأطراف من الوصول إلى اتفاق نهائي.

وتترقب جماهير بشكتاش الإعلان الرسمي عن الصفقة خاصة أن التعاقد مع قائد منتخب مصر السابق سيمثل واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ النادي وسيمنح الدوري التركي دفعة جماهيرية وإعلامية ضخمة.

أوناحي بين أياكس والاتحاد السعودي

ودخل المغربي عز الدين أوناحي دائرة الصراع بين أوروبا ودوري روشن السعودي بعدما أصبح لاعب وسط جيرونا الإسباني هدفًا لعدد من الأندية خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان اللاعب قريبًا من الانتقال إلى أياكس أمستردام الهولندي قبل أن يظهر نادي الاتحاد السعودي بقوة في سباق التعاقد معه مقدمًا عرضًا رسميًا لجيرونا من أجل تغيير وجهة اللاعب.

ويرغب الاتحاد في تدعيم خط وسطه بلاعب يمتلك خبرة دولية خاصة بعد تألق أوناحي مع منتخب المغرب خلال السنوات الأخيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

وتسعى إدارة النادي السعودي إلى حسم الصفقة من خلال عرض مالي قوي للاعب في ظل المنافسة المتزايدة بين الأندية الأوروبية والخليجية على المواهب العربية.

هيثم حسن.. صراع أوروبى على الصفقة 

يواصل هيثم حسن لاعب ريال أوفييدو الإسباني ومنتخب مصر جذب اهتمام الأندية الأوروبية بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وبات الجناح المصري الشاب هدفًا لنادي سيلتك الاسكتلندي الذي يرى فيه إضافة هجومية مهمة قبل الموسم الجديد حيث تقدم بعرض للحصول على خدماته.

لكن المنافسة لم تتوقف عند سيلتك إذ دخل أولمبيك مارسيليا الفرنسي على خط المفاوضات في ظل رغبة النادي الفرنسي في تعزيز صفوفه بلاعب يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

ويعيش هيثم حسن مرحلة مهمة في مسيرته حيث سيكون اختياره المقبل خطوة مؤثرة قد تحدد شكل مستقبله في الملاعب الأوروبية.

أيوب بوعدي.. موهبة المغرب على رادار مانشستر سيتي

لم يقتصر الاهتمام على النجوم أصحاب الخبرة بل امتد أيضًا إلى المواهب الصاعدة وفي مقدمتها المغربي أيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي.

وفرض بوعدي نفسه بقوة بعد ظهوره المميز مع منتخب المغرب ليصبح أحد أبرز اللاعبين الشباب الذين يتابعهم كبار أوروبا.

ويأتي مانشستر سيتي في مقدمة الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب حيث يرى النادي الإنجليزي أن موهبته وإمكاناته تتناسب مع مشروعه المستقبلي.

ويمثل الانتقال إلى السيتي خطوة ضخمة في مسيرة اللاعب المغربي الشاب الذي سيكون أمام فرصة للتطور تحت قيادة أحد أفضل المشاريع الكروية في العالم.

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