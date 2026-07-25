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من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من جوة المطبخ.. إيهاب الكومي يعلن حصول الزمالك على الرخصة الإفريقية

الزمالك
الزمالك
محمد بدران

أعلن الإعلامي إيهاب الكومي،  أن نادي الزمالك حصل على الرخصة اللازمة من الاتحاد المصري لكرة القدم، بما يمنحه أحقية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل.

وكتب  إيهاب الكومي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: "على مسؤوليتي ومن جوة المطبخ حالًا.. الزمالك يحصل على الرخصة من الاتحاد المصري، وبالتالي المشاركة في أبطال أفريقيا."

وأضاف أن حلقة برنامجه "الماتش"، المقرر إذاعتها مساء اليوم في تمام الساعة 10:30 على قناة صدى البلد، ستكشف لأول مرة جميع التفاصيل المتعلقة بملف الرخصة الإفريقية، بداية من المديونيات والأزمات المالية، مرورًا بملف الضرائب وإيقاف القيد، وصولًا إلى كيفية إنهاء الأزمة والحصول على الموافقة الرسمية.

وأكد إيهاب الكومي أن المشاهدين سيتعرفون على كواليس جديدة بشأن القضية، قائلًا: “عايز كل التفاصيل والمديونيات وإيقاف القيد والضرائب وكل شيء يخص المشكلة من البداية.. تابع معايا حلقة الماتش النهارده على صدى البلد الساعة العاشرة والنصف مساء.. كلام أول مرة هتسمعه.”

الزمالك دوري أبطال أفريقيا الرخصة إيهاب الكومي

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