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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

نتيجة الثانوية العامة 2026 ، علم موقع صدى البلد من مصادره ، أنه من المرجح أن يعتمدها رسميا وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف قبل انتهاء الأسبوع الجاري ، والذي يعد آخر أسبوع في شهر يوليو 

 حيث تخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لإعلان ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال الأسبوع الجاري  ، إلا أنها لم تعلن ذلك في بيان رسمي حتى الآن ، انتظارا لإنتهاء كافة الإجراءات الخاصة بالمراجعة النهائية للتصحيح ورصد الدرجات وإعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 في الكنترولات .

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدي البلد

من جانبها ، أعلنت إدارة موقع صدى البلد على حصولها على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026 بمجرد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم

وخصص موقع صدى البلد رابط إلكتروني متاح الآن لتسجيل بيانات الطلاب لإرسال نتيجة الثانوية العامة 2026 لهم بمجرد اعتمادها من الوزير 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد ، لتسجيل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس بمجرد اعتمادها رسميا .

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدي البلد يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط على https://natega.elbalad.news/Registration 

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس 

وللحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة 2026 جميع المحافظات اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 بالاسم ورقم الجلوس صدى البلد https://natega.elbalad.news/Registration 
  • اكتب الاسم بالكامل
  • اكتب رقم الهاتف
  • اكتب رقم الجلوس
  • حدد المحافظة
  • اكتب البريد الإلكتروني
  • حدد الشعبة ( علمي علوم - علمي رياضة - أدبي )
  • اختر “نظام جديد / نظام قديم”
  • اختر بين عرض النتيجة على الموقع مجانا أو الحصول على النتيجة على الموبايل SMS بـ60 جنيها.
  • اضغط على تسجيل البيانات.

أوائل الثانوية العامة 2026 .. “التعليم” تعلنهم في بيان رسمي قريبا

أكدت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تصدر بيانا رسميا يكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2026 مع اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 رسمياً ، محذرة من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية تزعم تسريب أي معلومات عن أوائل الثانوية العامة 2026 قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 .

حيث سيكشف بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن أسماء وصور وبيانات :

  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي علوم
  • أوائل الثانوية العامة 2026 علمي رياضة
  • أوائل الثانوية العامة 2026 أدبي
  • أوائل الثانوية العامة 2026 مكفوفين
  • أوائل الثانوية العامة 2026 STEM
  • أوائل الثانوية العامة 2026 دمج
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