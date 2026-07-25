الحكم على عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.. اليوم

تصدر محكمة جنح عابدين، اليوم، حكمها في الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور ضد الإعلامي عمرو أديب، والمتهم فيها بسبه وقذفه.



تفاصيل القضية

وكانت المحكمة نظرت أولى جلسات القضية، بعدما أحيلت إليها الدعوى إثر قضاء محكمة العجوزة بعدم اختصاصها محليًا وإحالتها إلى جنح عابدين، عقب تقديم عمرو أديب ما يفيد بأن محل إقامته يقع بدائرة المحكمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدم به مرتضى منصور، اتهم فيه عمرو أديب بارتكاب وقائع سب وقذف وشتم بحقه خلال إحدى الحلقات التلفزيونية، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية، قبل أن تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة، التي قررت حجزها للحكم في جلسة 25 يوليو.