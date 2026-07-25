محاكمة 222 متهما بـ«خلية الهيكل الإداري» للإخوان.. الإثنين

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، الاثنين المقبل الموافق 27 يوليو 2026، محاكمة 222 متهما في القضية رقم 16294 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المعروفة بخلية الهيكل الإداري للإخوان.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2010 وحتى 6 أبريل من عام 2024، المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من العشرين وحتى الخامس عشر بعد المائتين انضموا لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من السادس عشر بعد المائتين حتى الأخير مشاركة جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وأكدت التحقيقات قيام بعض المتهمين بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم التاسع عشر حيازة سلاح ناري.