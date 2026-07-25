تقارير إسبانية تنفي تسجيل حمزة عبد الكريم في ودية برشلونة

تداولت بعض وسائل الإعلام المحلية في إسبانيا خلال الساعات الماضية أن اللاعب المصري الشاب حمزة عبد الكريم سجل أحد أهداف فريق برشلونة في المباراة الودية التي جمعته بفريق يوروبا، إلا أن هذه الأنباء لم تكن دقيقة، بعدما كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو تفاصيل اللقاء ونفت صحة تلك المعلومات.

لا هدف لحمزة عبد الكريم

أكدت الصحيفة الإسبانية أن حمزة عبد الكريم لم ينجح في هز الشباك خلال المباراة، على عكس ما تم تداوله في بعض التقارير، مشيرة إلى أن أهداف برشلونة جاءت عن طريق أربعة لاعبين مختلفين، دون أن يكون اللاعب المصري من بينهم.

وأوضحت الصحيفة أن المباراة لم تكن منقولة تلفزيونيًا، كما أُقيمت خلف الأبواب المغلقة، وهو ما ساهم في انتشار معلومات غير دقيقة بشأن هوية مسجلي الأهداف وأحداث اللقاء.

أصحاب أهداف برشلونة

حقق برشلونة الفوز برباعية نظيفة، وجاءت أهداف الفريق الكتالوني على النحو التالي:

* إبراهيم ديارا افتتح التسجيل في الدقيقة الثالثة عشرة.

* هيكتور فورت أضاف الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين.

* إبراهيم تونكارا سجل الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة والأربعين.

* أليكس جونزاليس اختتم الرباعية في الدقيقة الثامنة والخمسين.

غياب النقل سبب الالتباس

ويرى متابعون أن إقامة المباراة بعيدًا عن وسائل الإعلام ومن دون بث مباشر كانت السبب الرئيسي وراء تضارب الأخبار، حيث اعتمدت بعض المنصات على معلومات أولية غير مؤكدة، قبل أن تصدر الصحيفة الإسبانية تقريرها الذي أوضح حقيقة ما حدث داخل اللقاء.

ورغم عدم تسجيله في المباراة، يواصل حمزة عبد الكريم جذب الأنظار داخل قطاع الناشئين في برشلونة، في ظل متابعته المستمرة من الجهاز الفني، وسعيه لإثبات قدراته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، على أمل الحصول على فرص أكبر في المباريات المقبلة ومواصلة التطور داخل النادي الكتالوني

وقالت صحيفة SPORT: حمزة عبد الكريم لم يسجل الهدف الثاني لبرشلونة في ودية يوروبا ،،وأن صاحب الهدف فالحقيقة هيكتورفورت