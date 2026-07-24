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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

انضمام سامي مغاوري إلى فريق ممثلين عيلة تعمل عمايل

سامي مغاوري
سامي مغاوري
محمد سعيد

انضم الفنان سامي مغاوري إلى فريق عمل المسلسل الكوميدي الاجتماعي "عيلة تعمل عمايل"، بعد التعاقد معه رسميًا من جهة الإنتاج، ليكون أحدث المنضمين إلى العمل الذي يجري تصويره حاليًا في سوريا.

ويأتي انضمام سامي مغاوري بعد الإعلان مؤخرًا عن مشاركة الفنانين محمد لطفي ومصطفى قمر في المسلسل، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن انضمام أسماء جديدة إلى فريق البطولة.

مسلسل عيلة تعمل عمايل

ويشارك في بطولة المسلسل من مصر كل من محمد ثروت، ومي سليم، وظهور خاص للنجم مصطفى قمر ومحمد لطفي، وسامي مغاوري، ومن سوريا آندريه سكاف، ونظلي الرواس، وناهد الحلبي، وعبير شمس الدين، والعمل من تأليف لؤي النوري، وإخراج صفوان نعمو، وإنتاج بيراميدز للإنتاج الفني.

وانطلق تصوير المسلسل من العاصمة السورية دمشق،  والعمل يأتي في إطار دعم التعاون الفني بين مصر وسوريا، ويمثل خطوة جديدة نحو تعزيز الإنتاجات العربية المشتركة.

وتدور أحداث "عيلة تعمل عمايل" في إطار كوميدي اجتماعي، حول عائلة مصرية تسافر إلى دمشق للمطالبة بحقها في ميراث داخل منزل عربي قديم، لتفاجأ بإقامة عائلة سورية فيه، لتنطلق بين الطرفين سلسلة من المواقف الكوميدية والمفارقات الإنسانية التي تعكس اختلاف العادات والثقافات واللهجات بين الشعبين.

سامي مغاوري الفنان سامي مغاوري المنتج محمد الشريف مسلسل عيلة تعمل عمايل

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