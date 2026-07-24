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رئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات

حرائق الغابات
حرائق الغابات
القسم الخارجي

دعا رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، إلى عقد اجتماع طارئ لبحث تداعيات حرائق الغابات التي تجتاح مناطق عدة في البلاد، في ظل اتساع رقعة النيران وصعوبة السيطرة عليها، وسط موجة من الحر الشديد والجفاف التي تزيد من مخاطر انتشار الحرائق.

وتأتي الدعوة إلى الاجتماع في وقت تواجه فيه فرنسا واحدة من أصعب موجات حرائق الغابات خلال الموسم الحالي، إذ تسببت النيران في إجلاء عشرات الآلاف من السكان والسياح، فيما تواصل فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق التي التهمت مساحات واسعة من الغطاء النباتي.

وأفادت تقارير بأن السلطات الفرنسية أمرت بإجلاء شبه كامل لشبه جزيرة كاب فيريه على الساحل الأطلسي، بعدما أتى حريق واسع على آلاف الهكتارات، بينما استمرت فرق الإطفاء في مواجهة حريق آخر قرب بيسكاروس، وسط مخاوف من امتداد النيران إلى مناطق مأهولة ومواقع سياحية، وفقا لـ رويترز.

وفي إطار تعزيز جهود مكافحة الحرائق، فعّلت فرنسا آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، وحصلت على دعم من دول أوروبية عدة، من بينها كرواتيا والبرتغال والتشيك وسلوفاكيا، التي أرسلت أو تعهدت بإرسال طائرات ومروحيات للمساعدة في عمليات إخماد النيران.

وتواجه فرق الطوارئ ظروفًا ميدانية صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الغطاء النباتي والرياح، وهي عوامل تزيد من سرعة انتشار الحرائق وتعقّد عمليات السيطرة عليها.

ويأتي الاجتماع الحكومي المرتقب في وقت تسعى فيه السلطات الفرنسية إلى تنسيق الاستجابة للأزمة وتعزيز إجراءات حماية السكان والممتلكات، بالتزامن مع استمرار حالة التأهب في المناطق المعرضة لخطر الحرائق.

وتشهد أجزاء واسعة من جنوب وغرب أوروبا خلال الصيف الحالي موجة حرائق واسعة، وسط تحذيرات من تأثير ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ في زيادة شدة وتكرار حرائق الغابات، ما يفرض تحديات متزايدة على أجهزة الطوارئ والحكومات الأوروبية.

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