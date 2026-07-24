حظر السباحة في جمصة بعد ارتفاع كبير في الأمواج

اعلنت رئاسة مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية برئاسة الدكتور عمرو عبد العاطي إطلاق صافرات الإنذار على طول الشاطئ، مع توجيه تحذيرات مشددة للمواطنين والمصطافين بعدم النزول للمياه، نظراً لارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات هيئة الأرصاد الجوية وحفاظاً على أرواح الجميع.



منع السباحة تماماً: التأكيد على أن البحر غير صالح للسباحة أو الأنشطة المائية في الوقت الحالي وحتى استقرار الأحوال الجوي وتكثيف دوريات فرق الإنقاذ وإلزام المصطافين بالخروج الفوري من المياه باستخدام صافرات الإنذار. رفع درجة الاستعداد: رفع الجاهزية القصوى مع انتشار فرق الإنقاذ على طول الشاطئ (6 كيلومترات) للمتابعة والتدخل السريع.



كذلك متابعة قيادية مستمرة: متابعة ميدانية مكثفة

واستمرار الخدمات الأرضية: مواصلة حملات النظافة ورفع المخلفات وتجهيز الخدمات الأساسية على الشاطئ كالمعتاد.

و تهيب إدارة الشاطئ بجميع الزوار والاهالي ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ وعدم المجازفة بالنزول للبحر.