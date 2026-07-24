من بيت الزوجية إلى المستشفى.. تفاصيل الاعتداء على سيدة في الدقهلية

تحولت خلافات أسرية بين زوجين إلى واقعة مؤلمة انتهت بإصابة زوجة بجروح متفرقة، بعدما غادرت منزل الزوجية في أحد مراكز محافظة الدقهلية، وأقامت لدى إحدى صديقاتها أملاً في الابتعاد عن التوتر الذي كان يحيط بحياتها.

لكن الخلاف لم ينتي عند هذا الحد، إذ توجه الزوج إلى مكان وجودها، ووفقًا لما أعلنته وزارة الداخلية، اعتدى عليها باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابتها ونقلها لتلقي الرعاية اللازمة.

وبعد تداول مقطع فيديو للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، باشرت الأجهزة الأمنية فحصه، وتمكنت من تحديد ملابساته وضبط الزوج، الذي أقر بارتكاب الواقعة، بينما أشار إلى أن الخلافات الزوجية كانت سببًا لما حدث، وأفاد بأنه تخلص من السلاح المستخدم، كما ذكر أن زوجته تركت منزل الزوجية دون علمه وحدثت بينهما مشادة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بالضرب بإستخدام سلاح أبيض بالدقهلية.





بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجاري تبلغ لمركز شرطة ميت سلسيل بحدوث مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل "مصابة بجروح متفرقة" ، وزوجها .. مقيمان بدائرة المركز ) لخلافات عائلية بينهما فقامت بترك مسكنهما والإقامة بصحبة إحدى صديقاتها بذات الدائرة حيث توجه لها زوجها وقام بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابتها المنوه عنها .



أمكن ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات الخلافات ، وأضاف بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم فى التعدى، وإتهمها بتعديها عليه بالسب وتركها لمسكن الزوجية دون علمه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.