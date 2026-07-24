إصابة 11 شخصا في انقلاب ميني باص على طريق شبرا - بنها الحر

أصيب 11 شخصًا، اليوم، إثر انقلاب سيارة ميني باص على طريق شبرا – بنها الحر، اتجاه مدينة بنها في القليوبية، بعد بوابات الرسوم، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بالحادث وتم على الفور انتقال هيئة الإسعاف المصرية، فرع القليوبية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

وأسفر الحادث، وفقًا للحصر المبدئي، عن إصابة 11 شخصًا، دون تسجيل أي وفيات، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى جامعة بنها لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثار الانقلاب لتسيير الحركة المرورية، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات وأسباب وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.