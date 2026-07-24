خالد لطيف يكشف مفاجأة بشأن إبراهيما نداي ورخصة الزمالك الإفريقية

أكد خالد لطيف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن المؤشرات القادمة من داخل القلعة البيضاء تؤكد حدوث انفراجة كبيرة في ملف اللاعب إبراهيما نداي، مشيرًا إلى اقتراب إغلاق هذا الملف بشكل نهائي.

وقال خالد لطيف، في تصريحات إذاعية، إن التقارير الواردة من داخل نادي الزمالك تؤكد وجود تطورات إيجابية في أزمة إبراهيما نداي، موضحًا أن كل المعلومات تشير إلى انتهاء كافة القضايا المتعلقة بالحصول على الرخصة الإفريقية.

وأضاف لطيف أن إدارة الزمالك نجحت في التعامل مع الملفات العالقة الخاصة بالرخصة الإفريقية، وهو ما يمنح النادي دفعة قوية قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل سعي الإدارة لإنهاء جميع الالتزامات المطلوبة لضمان المشاركة القارية دون أزمات.