بعد تعرضه لوعكة صحية.. الزمالك يوجه رسالة إلى هشام نصر

أعرب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، وجميع الأجهزة الفنية والإدارية والرياضية، والعاملين بالنادي، عن تمنياته الشفاء العاجل لـ هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية.

وأكد مجلس الإدارة، في بيان، حرصه على متابعة الحالة الصحية لـ هشام نصر، والاطمئنان عليه بشكل مستمر، متمنيًا له تمام الشفاء والعودة سريعًا لاستكمال مهامه داخل القلعة البيضاء.

وأعرب نادي الزمالك عن خالص أمنياته بأن يمنّ الله عليه بالشفاء العاجل، وأن يعود إلى أسرته ومحبيه وجماهير النادي في أفضل حال.