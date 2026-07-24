ثابت بدون تغيير .. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

استقر سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 أمام الجنيه وذلك على مستوى السوق الرسمية .
سعر العملات الأجنبية
وبلغ سعر العملات الأجنبية استقرارا من دون تغيير وذلك منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي.
سعر الدولار
سجل سعر الدولار 51.28 جنيها للشراء و 51.42 جنيها للبيع.
سعر اليورو
وبلغ سعر اليورو 58.47 جنيها للشراء و 58.64 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني
وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيها للشراء و 58.76 جنيها للبيع.
سعر الدولار الكندي
وبلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيها للشراء و 36.46 جنيها للبيع .
سعر الكرون الدنماركي
وصل سعر الكرون الدنماركي 8.72 جنيها للشراء و 7.84 جنيها للبيع.
سعر الكرون النرويجي
وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيها للشراء و 5.35 جنيها للبيع.
سعر الكرون السويدي
وسجل سعر الكرون السويدي 5.27 جنيها للشراء و 5.29 جنيها للبيع.
سعر الـ 100 ين ياباني
وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيها للشراء و 31.54 جنيها للبيع .
سعر الدولار الإسترالي
وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.85 جنيها للشراء و 35.95 جنيها للبيع.
سعر اليوان الصيني
ووصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيها للشراء و 7.59 جنيها للبيع.