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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ثابت بدون تغيير .. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

سعر العملات الأجنبية
سعر العملات الأجنبية
محمد يحيي

استقر سعر العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة 24-7-2026 أمام الجنيه وذلك على مستوى السوق الرسمية .

سعر العملات الأجنبية

وبلغ سعر العملات الأجنبية استقرارا من دون تغيير وذلك منذ آخر يوم عمل في البنوك مساء الأربعاء الماضي.

سعر العملات الأجنبية

سعر الدولار

سجل سعر الدولار 51.28 جنيها للشراء و 51.42 جنيها للبيع.

سعر اليورو

وبلغ سعر اليورو 58.47 جنيها للشراء و 58.64 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني 68.55 جنيها للشراء و 58.76 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

وبلغ سعر الدولار الكندي 36.36 جنيها للشراء و 36.46 جنيها للبيع .

سعر العملات الأجنبية

سعر الكرون الدنماركي

وصل سعر الكرون الدنماركي 8.72 جنيها للشراء و 7.84 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وبلغ سعر الكرون النرويجي 5.33 جنيها للشراء و 5.35 جنيها للبيع.

سعر الكرون السويدي

وسجل سعر الكرون السويدي 5.27 جنيها للشراء و 5.29 جنيها للبيع.

سعر العملات الأجنبية والعربية فى البنوك

سعر الـ 100 ين ياباني

وصل سعر الـ100 ين ياباني 31.45 جنيها للشراء و 31.54 جنيها للبيع .

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 35.85 جنيها للشراء و 35.95 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

ووصل سعر اليوان الصيني 7.57 جنيها للشراء و 7.59 جنيها للبيع.

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