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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع الدولار.. سعر العملات الأجنبية في البنك الأهلي الآن

أسعار العملات الأجنبية في مصر
أسعار العملات الأجنبية في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مصر بالتزامن مع تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه بنحو 5 قروش.

ونرصد حركة شراء وبيع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 50.98 جنيه.

سعر البيع: 51.08 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأسترالي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 35.65 جنيه.

سعر البيع: 35.86 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 36.19 جنيه.

سعر البيع: 36.33 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 58.16 جنيه.

سعر البيع: 56.36 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 68.43 جنيه.

سعر البيع: 68.72 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 62.87 جنيه.

سعر البيع: 63.09 جنيه.

سجل سعر كورونا دانمركي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026 نحو:

سعر الشراء: 7.78 جنيه.

سعر البيع: 7.80 جنيه.

بلغ سعر كرونا سويدي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026 لنحو:

سعر الشراء: 5.26 جنيه.

سعر البيع: 5.28 جنيه.

سجل سعر كرون نرويجي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026 لنحو:

سعر الشراء: 5.26 جنيه.

سعر البيع: 5.30 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 7.53جنيه.

سعر البيع: 7.55جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء  21 يوليو 2026:

سعر الشراء: 31.36 جنيه.

سعر البيع: 31.44 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل  53.13 مليار دولار  خلال مايو الماضي.

أسعار العملات الأجنبية سعر الدولار الأمريكي سعر اليورو الجنيه المصري الجنيه الإسترليني

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