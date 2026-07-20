أسعار العملات الأجنبية في مصر.. آخر تحديث

صعدت أسعار العملات الأجنبية رسميا في مصر بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار في البنوك.

ونرصد حركة شراء وبيع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 20 يوليو 2026، وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي للبنك المركزي

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الإثنين 20 يوليو 2026

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:51.06 جنيه.

سعر البيع: 51.20 جنيه.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:58.41 جنيه.

سعر البيع: 56.57 جنيه.

وصل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:68.69 جنيه.

سعر البيع: 68.89 جنيه.

سجل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:63.22 جنيه.

سعر البيع: 63.43 جنيه.

وصل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:7.53جنيه.

سعر البيع: 7.55جنيه.

بلغ سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 20 يوليو 2026:

سعر الشراء:31.44 جنيه.

سعر البيع: 31.53 جنيه.

ارتفاع الاحتياطي النقدي

وفي نهاية يونيو الماضي ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر علي اساس شهري بمقدار 1.94 مليار دولار ليسجل نحو 55.072 مليار دولار مقابل 53.13 مليار دولار خلال مايو الماضي.