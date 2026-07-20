رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع سير العمل في المستشفى المركزي

أجرى عمار منصور رئيس مركز ومدينة بلاط بالوادي الجديد، يرافقه الدكتور محمد زين نائب أول رئيس المركز، وكامل محمد نائب ثان رئيس المركز، جولة ميدانية لتفقد مستشفى بلاط المركزي، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبالهم، الدكتور صلاح محمد علي مدير الإدارة الصحية ببلاط، والدكتور أحمد صلاح مدير مستشفى بلاط المركزي، حيث تفقدوا عددًا من أقسام المستشفى، واطلعوا على انتظام سير العمل، وتوافر المستلزمات الطبية، ومستوى الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار المتابعة الميدانية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.