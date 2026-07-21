أسعار الذهب الآن في مصر

يتصدر سعر الذهب اليوم اهتمامات المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار التغيرات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على أسعار المعدن النفيس داخل سوق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

ويحرص الراغبون في الشراء أو البيع أو الاستثمار على متابعة حركة الذهب بشكل يومي، باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على قيمة المدخرات في أوقات التقلبات الاقتصادية.

ويواصل الذهب ترسيخ مكانته كأحد أهم أدوات الادخار والاستثمار، بفضل قدرته على مواجهة التضخم والحد من تأثير تقلبات الأسواق، الأمر الذي يدفع شريحة كبيرة من المستثمرين إلى زيادة الإقبال عليه، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: سجل سعر البيع 6685 جنيها، وسعر الشراء 6630 جنيها.

عيار 21: سجل سعر البيع 5850 جنيها، وسعر الشراء 5800 جنيه.

عيار 18: سجل سعر البيع 5015 جنيها، وسعر الشراء 4970 جنيها.

عيار 14: سجل سعر البيع 3900 جنيه، وسعر الشراء 3865 جنيها.

الجنيه الذهب: سجل سعر البيع 46800 جنيه، وسعر الشراء 46400 جنيه.

أونصة الذهب بالجنيه: سجلت 207950 جنيها للبيع، و206170 جنيها للشراء.

أونصة الذهب عالميا: سجلت 4070.5 دولار.

ما العوامل التي تؤثر في أسعار الذهب؟

تتحدد أسعار الذهب وفقا لعدة متغيرات اقتصادية ومالية، في مقدمتها حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، وقرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي، ومعدلات التضخم، وأسعار النفط، فضلا عن أداء الاقتصاد العالمي.

كما تلعب التطورات الجيوسياسية والأحداث الاقتصادية الكبرى دورا رئيسيا في تحديد اتجاهات المعدن الأصفر، إذ يزداد الإقبال على الذهب خلال فترات التوتر والأزمات باعتباره أحد أكثر الأصول أمانا للحفاظ على القيمة.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل، قد تتراجع جاذبية الذهب لدى المستثمرين مع ارتفاع أسعار الفائدة أو صعود الدولار، حيث تتجه بعض الاستثمارات إلى الأصول التي تحقق عوائد أعلى.

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

يظل الذهب من أهم الأصول الاستثمارية التي يعتمد عليها الأفراد والمؤسسات لتنويع محافظهم المالية، لما يتمتع به من قدرة على الحفاظ على القيمة وتقليل مخاطر تقلبات الأسواق، وهو ما يجعله خيارا مفضلا للادخار والاستثمار على المدى الطويل.

وتبقى حركة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرهونة بعدد من العوامل، أبرزها توجهات السياسة النقدية العالمية، وقرارات أسعار الفائدة، ومستويات التضخم، وأداء الدولار، إضافة إلى التطورات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر بشكل مباشر في الأسواق العالمية.

وتكتسب المتابعة اليومية لأسعار الذهب أهمية كبيرة بالنسبة للراغبين في الشراء أو البيع أو الاستثمار، إذ تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر دقة في ضوء المستجدات المتلاحقة التي يشهدها سوق المعادن النفيسة محليا وعالميا.