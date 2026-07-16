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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قضية وكيل وزارة النفط العراقي لشؤون التصفية .. ضبط 25 مليار دينار و4 كيلو ذهب

محكمة الإستئناف العراقية
محكمة الإستئناف العراقية
محمود نوفل

كشف قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية العراقية اليوم الخميس عن ضبط مبالغ مالية في إطار التحقيقات الجارية بقضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي/ وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.


وفي بيان صادر عن السلطات القضائية العراقية ، فإن جزءًا من الأموال المضبوطة كان مودعًا لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور، ليكون مجموع الأموال المتحصلة هذا اليوم ( 25) مليار دينار عراقي و(200,000) مائتان الف دولار امريكي .

وبحسب البيان العراقي ، فقد عُثر أيضا على ( 4) كيلوجرامات من المصوغات الذهبية.


وخُتم البيان العراقي بالقول : أن التحقيقات الجارية في قضية المتهم ، ما زالت مستمرة ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.

محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية العراقية العراق وزارة النفط العراقية مصوغات ذهبية

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