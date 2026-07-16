وفاة طالبة بالثانوية العامة في بنها متأثرة بإصابتها في حادث داخل نفق الإشارة

توفيت الطالبة جومانا و. م، المقيدة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة بنها الثانوية بنات، متأثرة بإصابتها البالغة التي تعرضت لها إثر حادث وقع قبل نحو أسبوع داخل نفق الإشارة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.



وكانت الطالبة قد نُقلت إلى المستشفى عقب الحادث لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، رغم محاولات الأطباء لإنقاذها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وسادت حالة من الحزن بين أسرة الطالبة وزميلاتها ومعلميها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان. رحمها الله رحمة واسعة.