خلال جولة ميدانية .. محافظ القليوبية يأمر بإزالة تعدٍ على 10 أفدنة زراعية بأبو زعبل

رصد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة الخانكة، أعمال تعدٍ على أرض زراعية بعزبة الباشا بمنطقة أبو زعبل، وعلى الفور وجه باستدعاء المعدات والأجهزة التنفيذية لتنفيذ الإزالة الفورية، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي مخالفة تمس الرقعة الزراعية أو تخالف أحكام القانون.



وفور وصول المحافظ إلى موقع المخالفة، تابع بنفسه أعمال الإزالة، حيث شملت إزالة سور مشيد بالطوب السويسي، وأعمدة خرسانية، وسملات أُقيمت بالمخالفة على أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 10 أفدنة، وتمت إزالة التعدي بالكامل في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأكد محافظ القليوبية أن التعامل مع مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية يتم بمنتهى الحزم ودون أي تهاون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع البناء المخالف، مشددًا على أن أي محاولة للتعدي سيتم التعامل معها بشكل فوري قبل تفاقمها.



كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال المرور الميداني على مدار الساعة، ورصد أي حالة تعدٍ منذ بدايتها، مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم.



وأشار المحافظ إلى أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أحد أهم أولويات الدولة، مؤكدًا استمرار الحملات الميدانية بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة لرصد وإزالة أي مخالفات في مهدها، بما يحافظ على الرقعة الزراعية ويحقق الصالح العام.