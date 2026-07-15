نجل ضحية حريق العمرانية: الطفلة الناجية لا تعلم بوفاة أسرتها.. وعملت 3 عمليات

كشف سامح حسن، نجل إحدى ضحايا حريق عقار العمرانية، تطورات الحالة الصحية للطفلة الناجية من الحادث، مؤكدًا أنها خضعت لـ3 عمليات حتى الآن، وأن حالتها ما زالت خطيرة، مشيرًا إلى أنها لا تعرف حتى الآن أن أفراد أسرتها توفوا.

وقال سامح حسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة صدى البلد 2: "البنت الصغيرة في المستشفى عملت 3 عمليات لحد دلوقتي، وحالتها خطيرة جدًا، ولحد الآن متعرفش إنهم توفوا".

وأضاف أنه لم يلاحظ أي شيء غير طبيعي قبل وقوع الحريق، قائلًا: "أنا كنت موجود بالليل لحد الساعة 2 بالليل، ومكنش فيه أي حاجة خالص، ومحمود ابن خالتي كان قاعد معانا".

وأوضح أن والدته اتصلت به في تمام الساعة 8:12 صباحًا، ولم يكن هناك ما يشير إلى وقوع الحادث، قائلًا: "أنا مكنتش أتوقع ولا كان فيه أي قلق قبل ساعات من الحريق، وأول مكالمة جتلي بتقولي إن فيه حريق كانت بعد مكالمة والدتي بساعة ونص".

وتابع: "أنا متماسك قدام الناس، لكن لما ببقى لوحدي بيجيلي انهيار من كتر العياط، والناس بتاخدني في حضنها، أنا واحد بدور على حق أهلي".