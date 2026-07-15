شاهد عيان عن حريق العمرانية: الأم كانت تستغيث.. والطفلة سقطت من الطابق السابع

روى عرفة محمد، شاهد العيان على حريق عقار العمرانية، تفاصيل اللحظات الأولى لاندلاع النيران، مؤكدًا أنه حاول مساعدة الأسرة العالقة والتواصل مع قوات الحماية المدنية لإنقاذهم.

وقال، خلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2"، إنه استيقظ في الثامنة والنصف صباحًا استعدادًا للذهاب إلى عمله، قبل أن يسمع صرخات استغاثة، ليتجه إلى شرفة منزله ثم يصعد إلى سطح العقار، حيث شاهد أفراد الأسرة محاصرين داخل الشقة وهم يطلبون النجدة.

وأوضح أنه شاهد الأم والجدة والطفلتين والابن يقفون عند النافذة، فيما كانت إحدى الطفلتين تقف على حافة الشباك، فطلب منها العودة إلى الداخل وأخبرها بأنه يتواصل مع قوات الإطفاء، كما نصحهم بالبقاء قرب النافذة لاستنشاق الهواء بعيدًا عن الدخان.

وأضاف أن الأم أخبرته بأن النيران اندلعت في صالة الشقة، ما منعهم من الخروج، وظلت تطالبه بالإسراع في الاتصال بالمطافئ، مشيرًا إلى أنه وأحد الجيران حاولا التواصل مع الطوارئ، لكنهما واجها ردًا آليًا في البداية.

وأشار إلى أن أحد الجيران حاول إخماد النيران باستخدام خرطوم مياه، إلا أن اشتعال أحد أجهزة التكييف أدى إلى امتداد الحريق بشكل أكبر.

واختتم شاهد العيان روايته مؤكدًا أن الطفلة الصغرى لم تتمكن من تحمل شدة النيران، فوقفت على حامل جهاز التكييف قبل أن تسقط من الطابق السابع، لافتًا إلى أن الأهالي سارعوا لإزالة قطعة حديدية كانت أسفل العقار فور سقوطها.