خبير: الحرب الأمريكية الإيرانية أشعلت أسعار النفط.. والدول الكبرى تلجأ للمخزون الإستراتيجي

قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران تسبب في موجة ارتفاع كبيرة بأسعار النفط العالمية، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن اضطراب الإمدادات وتراجع المعروض في الأسواق الدولية.

أسعار خام النفط

وأوضح القليوبي، خلال تصريحات ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن أسعار خام النفط قفزت لتتراوح ما بين 100 و120 دولارًا للبرميل، مدفوعة بحالة القلق التي تسيطر على الأسواق العالمية، في ظل احتمالات استمرار التوترات وتأثيرها على حركة تجارة الطاقة.

اضطراب الملاحة في مضيق هرمز

وأضاف أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط، دفع عددًا من القوى الاقتصادية الكبرى، من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية تحسبًا لأي نقص في الإمدادات.

الاعتماد على المخزون النفطي الاستراتيجي

وأشار أستاذ هندسة البترول والطاقة إلى أن الاعتماد على المخزون النفطي الاستراتيجي يُعد إجراءً معتادًا خلال الأزمات الجيوسياسية، بهدف الحفاظ على استقرار الأسواق العالمية وضمان استمرار تلبية احتياجات الدول من الطاقة، والحد من تأثير تقلبات الأسعار على الاقتصاد العالمي.