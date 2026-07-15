قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهدف جوردون.. إنجلترا تتقدم على الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026
بعد انفصالها.. أميرة بدر تعود إلى زوجها رجل الأعمال عمرو بدر
فرج عامر: مباراة إنجلترا والأرجنتين «مصارعة» وليست كرة قدم.. والدفاع أضعف خط
نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها
بالفيديو.. بسمة وهبة تفاجئ الجمهور ببن مغشوش على الهواء
إسقاط 8 مسيرات في أربيل دون خسائر.. والمطار يواصل العمل بصورة طبيعية
هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة لمستحضر إيفرزين 1% في الأسواق
روبيو: أمريكا ترغب في أن تكون الشريك المفضل لكولومبيا
الصحة: إدمان الانترنت يؤدي إلى اضطرابات النوم والاكتئاب والقلق
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير الفلسطيني الوضع في غزة
تفاصيل واقعة تعدي الباعة الجائلين بالضرب على نائب رئيس مجلس مدينة رأس البر
شعبة البن: البن في مصر آمن.. وضبط مصنع غش لا يعكس واقع السوق|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسقاط 8 مسيرات في أربيل دون خسائر.. والمطار يواصل العمل بصورة طبيعية

جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي
جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي
أ ش أ

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي، اليوم الأربعاء، إسقاط ثماني طائرات مسيرة في محافظة أربيل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

فيما أكدت إدارة مطار أربيل الدولي استمرار حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية دون تعليق للرحلات.

وذكر الجهاز - في بيان - أن قوات التحالف أسقطت الطائرات المسيّرة الثماني خلال الفترة ما بين الساعة 20:53 و21:20 بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.

وفي السياق، نفى مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وجود أي توقف في حركة الطيران، مؤكداً أن المطار مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، وأن الرحلات الجوية مستمرة وفق جداولها المعتادة.

جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي محافظة أربيل أحمد هوشيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

اختبارات القدرات

تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

ترشيحاتنا

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

مشروع المفاعل النووي المصري

ردا على ادعاءات مخالفات السلامة بمحطة الضبعة.. الوكيل: الاستدلال بصورة لا يعد تقييما فنيا صحيحا

الجالية المصرية في فيينا

وزير الخارجية يشيد بدور الجالية المصرية في النمسا ويؤكد الاهتمام بتطوير الخدمات القنصلية

بالصور

طريقة عمل فتة المكدوس

طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس
طريقة عمل فتة المكدوس

نبيلة عبيد: لن أعود إلى السينما إلا بعمل يليق بتاريخي.. واخترت «لا تطفئ الشمس» بنفسي| حوار

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها
ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ؟

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

يسرا محنوش

يسرا محنوش تطلق حواليا ناس باللهجة المصرية وتوقيع هاني محروس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد