إسقاط 8 مسيرات في أربيل دون خسائر.. والمطار يواصل العمل بصورة طبيعية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي، اليوم الأربعاء، إسقاط ثماني طائرات مسيرة في محافظة أربيل، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية.

فيما أكدت إدارة مطار أربيل الدولي استمرار حركة الملاحة الجوية بصورة طبيعية دون تعليق للرحلات.

وذكر الجهاز - في بيان - أن قوات التحالف أسقطت الطائرات المسيّرة الثماني خلال الفترة ما بين الساعة 20:53 و21:20 بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أنه لم تسجل أي إصابات أو خسائر في الأرواح جراء الحادث.

وفي السياق، نفى مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، وجود أي توقف في حركة الطيران، مؤكداً أن المطار مفتوح ويعمل بصورة طبيعية، وأن الرحلات الجوية مستمرة وفق جداولها المعتادة.