تفاجأت برئيس الوزراء يكلمها .. القصة الكاملة لبنت المنوفية «ندى محمد»

شهدت محافظة المنوفية اليوم زيارة من رئيس الوزراء لبعض المصانع في إطار محافظات المنوفية والبحيرة من ضمن خطط زيارة اليوم، وتفقد عددا من مصانع فرز الفاكهة والخضراوات وجولات لمشروعات الإنتاج الحيواني

وفي أحد المصانع الخاصة بالفاكهة تحدث إلى ندى..

تقول ندى بنت مدينة الباجور: تفاجأت برئيس الوزراء أمامي يتحدث إليّ، وسألني عن اسمي وعن عملي وعن دراستي وعن مرتبي، فجاوبت بثقة وقولت له: إن مرتبي يكفي وأنها في الدفعة الثالثة بكلية تجارة وأنها من محافظة المنوفية وتذهب إياباً ذهاباً كل يوم صباحاً من منزلها الذي يبعد تقريباً ساعتين عن العمل.

أكملت حديثها أنها تفاجأت من تجاوب رئيس الوزراء معها وسألها باهتمام عن جامعتها فأجابت أنها في كلية تجارة جامعة بنها، ندى وهي في سن العشرون تقول: اعمل منذ الصف الثالث الاعدادي واعمل بهذه المحطة منذ حوالي 3 سنوات، تقول انا الابنة الثالثة من 6 اخوان أصغرهم يبلغ بضع سنوات.

تحكي ندى عن معاناة أهلها بسبب القروض والتي تسببت ببيع جميع اساسيات البيت تقريباً، وأن كل ما تتمناه في الحياة هي محاولة تسديد الديون وبعدها تجهيزها لدخولها عش الزوجية.