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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من محطات مياة الشرب بالمنوفية

رئيس شركة مياة المنوفية
رئيس شركة مياة المنوفية

أجرى المهندس رشدي السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مرورًا على عدد من المواقع التابعة لفرع الشركة بمنوف، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة التشغيل وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وتفقد محطة رفع صرف صحي كفر شبرا بلولة، ومحطة رفع صرف صحي العامرة، ومحطة مياه شبرا بلولة الارتوازي، ومحطة رفع صرف صحي هيت، حيث تمت متابعة الحالة التشغيلية للمحطات، والتأكد من جاهزية المعدات والالتزام بإجراءات التشغيل القياسية، إلى جانب مراجعة أعمال الصيانة والنظافة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأكد، أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار الحرص على المتابعة المستمرة للمحطات، ورصد أي ملاحظات والعمل على تلافيها بشكل فوري، بما يضمن استدامة تقديم الخدمات  بالكفاءة المطلوبة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

المنوفية محافظة المنوفية شركة مياة جولة تفقدية محطات صرف

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