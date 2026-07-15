قنصل مصر بالكويت يزور المواطن المصاب في الاعتداء الإيراني على منصة نفطية بحرية

زار قنصل مصر العام في الكويت، شريف بدير، المواطن المصري الذي أصيب في الاعتداء الإيراني على منصة نفطية بحرية في الكويت كان يعمل على متنها، حيث التقى بالطاقم الطبى المشرف على علاجه، واطمأن على حالته الصحية، متمنيا له الشفاء العاجل.

وأوضح القنصل بدير، أن سفير مصر لدى الكويت، محمد جابر أبو الوفا، قد تواصل هاتفيا مع المواطن المصري واطمأن على حالته الصحية وهو على تواصل دائم ومستمر مع القنصلية لمتابعة الوضع الصحي للمواطن المصري.

وأشار إلى أن السفارة والقنصلية تعربان عن خالص امتنانهما وتقديرهما لما تقدمه الجهات المختصة في دولة الكويت الشقيقة من رعاية واهتمام بالمواطن المصاب، والإشادة بكفاءة وسرعة الاستجابة للتعامل مع تداعيات الحادث.