توقعات بتراجع مبيعات المنازل في كندا العام الجاري

خفضت الجمعية الكندية للعقارات توقعاتها لنشاط مبيعات المنازل في عام 2026 مجددًا، على الرغم من الارتفاع الطفيف في عدد المنازل التي تم بيعها في يونيو.

وتتوقع الجمعية - الآن - بيع 463336 عقارًا سكنيًا خلال العام، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.4% مقارنةً بعام 2025، وهو ما يُعد تراجعًا عن توقعاتها في أبريل التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1%.

ومن المتوقع أن يرتفع متوسط سعر المنزل على المستوى الوطني بنسبة 1.1% سنويًا ليصل إلى 686710 دولارًا هذا العام، أي أقل بنحو 2,000 دولار مما كان متوقعًا في الربيع.

وفي يونيو، ارتفع متوسط سعر البيع على المستوى الوطني بنسبة 0.5% مقارنةً بالعام السابق ليصل إلى 696078 دولارًا.

حافظ مؤشر أسعار المنازل الصادر عن جمعية العقارات الكندي، والذي يهدف إلى تمثيل مبيعات المنازل النموذجية، على استقراره خلال شهري مايو ويونيو، حيث أشارت الجمعية إلى أن هذه هي المرة الأولى التي لا يشهد فيها المؤشر انخفاضًا شهريًا منذ يناير 2025. وانخفض المؤشر بنسبة 3.6% على أساس سنوي.

وأفادت الجمعية بأن مبيعات المنازل على المستوى الوطني ارتفعت بنسبة طفيفة بلغت 0.9% في يونيو مقارنةً بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجلت زيادة طفيفة بنسبة 0.5% مقارنةً بشهر مايو.