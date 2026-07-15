إنجاز بحروف من ذهب.. مصطفى شوبير يحقق رقما تاريخيا في المونديال وإشادة من الفيفا

ودع منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، لكن البطولة شهدت تألقًا لافتًا للحارس مصطفى شوبير.



إشادة رسمية من فيفا

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإنجاز مصطفى شوبير عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بعد المستويات المميزة التي قدمها طوال البطولة.



إنجاز تاريخي بين كبار الحراس

أصبح شوبير رابع حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة، وهو إنجاز لم يحققه سوى أربعة حراس خلال أكثر من 90 عامًا من عمر البطولة.





انضمام إلى قائمة أسطورية

دخل الحارس المصري قائمة تاريخية تضم يان توماشيفسكي (1974)، وبراد فريدل (2002)، وفويتشيك تشيزني (2022)