مصرع طفل سقط من أعلى سلم منزله بقنا

لقي طفل مصرعه، متأثرا بإصابته عقب سقوطه من أعلى سلم منزلهم، في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع طفل متأثرا بإصابته بعد سقوطه من سلم المنزل، في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين مصرع الطفل محمود .س، مقيم بقرية الخطارة، أثناء صعوده سلم داخل منزلهم، ما أدى لإصابته إصابات متنوعة انتهت بوفاته.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.