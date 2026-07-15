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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار قنا: غلق 20 معبرًا غير قانوني على شريط السكك الحديدية بدشنا.. ولجنة عاجلة من التأمينات الاجتماعية لإنهاء التكدّس بمكتب قفط

شريط السكة الحديد
شريط السكة الحديد
يوسف رجب

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، السجن المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفل، تنفيذ 17 حالة إزالة بقنا لاسترداد 1925 مترًا بمركز نقادة، التأمينات اجتماعية تشكل لجنة عاجلة لإنهاء التكدس بمكتب قفط، غلق 20 معبرا غير قانوني على شريط السكك الحديدية بمركز دشنا، مدير الطرق يكشف حقيقة أعمال الحفر بطريق الخرانقة جراجوس بعد الرصف.
 

السجن المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفل في قنا

قضت محكمة جنايات قنا ، بالسجن المؤبد لمتهم بخطف وهتك عرض طفل وإحراز مخدر الحشيش بغرض التعاطي.

ترجع وقائع  القضية لمطلع العام، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا يفيد تعرض الطفل آ. أ، للخطف وهتك العرض بالقوة، من قبل رجب.ك.م.ع  27 سنة، محبوس، بطريقة التحايل عن طريق استدراجه بالدخول لمسكنه قاطعا الصلة بين أعين ذويه وأعين الناس.

 

أراضى دولة.. تنفيذ 17 حالة إزالة بقنا لاسترداد 1925 مترًا بنقادة

​واصلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة نقادة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جهودها المكثفة للتصدي بكل حسم لحالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، من خلال تنفيذ حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة 29، وذلك في إطار تطبيق القانون، والحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد الأراضي المتعدى عليها.

​وأسفرت جهود الحملة، تحت إشراف ياسر حمادي، رئيس المركز، عن تنفيذ 17 حالة إزالة بناحية قرية طوخ، بواقع 15 حالة إزالة لمباني مقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 1925 متراً.
 

التأمينات اجتماعية بقنا: تشكيل لجنة عاجلة لإنهاء التكدّس بمكتب قفط

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بقنا أنه تم تشكيل لجنة عاجلة متواجدة بمقر مكتب تأمينات قفط، لاتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى إنهاء التكدس وتيسير تقديم الخدمات وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت، وذلك عقب رصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن التكدس داخل مكتب تأمينات قفط.

وقال مسئولو الهيئة بقنا إن الازدحام الذي شهده المكتب يرجع إلى توقف المنظومة التأمينية عن إصدار شهادات السيارات لمدة 3 أشهر سابقة، بسبب تنفيذ أعمال التحول الرقمي وتطبيق نظام CRM الإلكتروني الجديد إلى جانب اتساع نطاق الخدمة الذي يقدمه المكتب لثلاثة مراكز هي قفط وقوص ونقادة، وهو ما أدى إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين مع إعادة تشغيل المنظومة.

قنا.. غلق 20 معبرا غير قانوني على شريط السكك الحديدية بدشنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، برئاسة خالد بهيج، حملة موسعة بقيادة شعبان عبد القادر، نائب رئيس المركز، أسفرت الحملة عن غلق وإزالة 20 معبراً غير قانوني وغير مرخص على شريط السكك الحديدية بنطاق مركز دشنا شمال قنا، بالتعاون والتنسيق المشترك مع مركز شرطة دشنا وممثلي هيئة السكك الحديدية.

وأوضح خالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المحافظة للقضاء على كافة المخاطر الناتجة عن المعابر غير الشرعية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين وتتسبب في وقوع حوادث القطارات.
 

مدير الطرق بقنا يكشف حقيقة أعمال الحفر بطريق الخرانقة جراجوس بعد الرصف

قال المهندس مصطفى هنداوي، مدير مديرية الطرق والنقل بقنا، إنه جاري الآن أعمال رفع مطابق وغرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي بطريق الخرانقة جراجوس الزراعى بمركز قوص، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الرصف.

وأشار هنداوى، إلى أن أعمال ضبط مناسيب غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي تمثل مرحلة فنية تلي رصف الطريق مباشرة، وتخضع لأدق المواصفات الهندسية لضمان استواء السطح تماماً، والتي تمنع وجود أي هبوط أو ارتفاعات مفاجئة لتأمين حركة السير.

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