التأمينات اجتماعية بقنا: تشكيل لجنة عاجلة لإنهاء التكدس بمكتب قفط

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية بقنا أنه تم تشكيل لجنة عاجلة متواجدة بمقر مكتب تأمينات قفط، لاتخاذ إجراءات استثنائية تهدف إلى إنهاء التكدس وتيسير تقديم الخدمات وإنجاز معاملات المواطنين بأسرع وقت، وذلك عقب رصد شكاوى المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن التكدس داخل مكتب تأمينات قفط.

وقال مسئولو الهيئة بقنا إن الازدحام الذي شهده المكتب يرجع إلى توقف المنظومة التأمينية عن إصدار شهادات السيارات لمدة 3 أشهر سابقة، بسبب تنفيذ أعمال التحول الرقمي وتطبيق نظام CRM الإلكتروني الجديد إلى جانب اتساع نطاق الخدمة الذي يقدمه المكتب لثلاثة مراكز هي قفط وقوص ونقادة، وهو ما أدى إلى توافد أعداد كبيرة من المواطنين مع إعادة تشغيل المنظومة.

وأكد مسئولو الهيئة أن اللجنة المشكلة باشرت أعمالها داخل المكتب فورًا لمتابعة سير العمل ميدانيًا والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المواطنين مع تنظيم استقبال المترددين وتسريع إنهاء الإجراءات بما يسهم في تقليل فترات الانتظار وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف مكتب التأمينات الاجتماعية بقنا، بأن العمل مستمر بكامل الطاقة داخل مكتب تأمينات قفط مع تكثيف الجهود بين جميع العاملين لضمان سرعة إنجاز المعاملات والتعامل الفوري مع الزيادة في أعداد المترددين حتى يتم القضاء على التكدس بصورة كاملة وعودة العمل إلى معدلاته الطبيعية.

وشددت هيئة التأمينات الاجتماعية بقنا، على حرصها على تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة وجودة عالية مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية للموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمة بسهولة ويسر لجميع المترددين على المكتب.

