قنا:لجان مشتركة من مديرية العمل والتأمينات لمراجعة مواقف العمال بالمناطق الصناعية

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بتشكيل لجان مشتركة من مديرية العمل برئاسة محمد علي، وكيل الوزارة، ومسؤولي التأمينات الاجتماعية، لمراجعة موقف العمالة بالمنشآت والمصانع القائمة في المنطقة الصناعية بنجع حمادي، وبكلاحين قفط والمنطقة الحرة، بهدف إقرار الانضباط العمالي وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل المناطق الصناعية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا، بأن اللجان ستتولى مهام التفتيش الدوري والمفاجئ على تلك المنشآت، لمراجعة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرارات الدولة، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيق تعيين نسبة 5٪.

وأضاف الببلاوى، ومتابعة تفعيل بنود قانون العمل، بالإضافة إلى مراجعة موقف التأمين الاجتماعي على كافة العاملين لضمان شمولهم بالمظلة التأمينية والرعاية اللازمة.

وشدد محافظ قنا، على أنه حال رصد أي مخالفات سيتم التوجيه الفوري بإنذار المنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها أو تحرير محاضر فورية ضدها وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة، حفاظاً على حقوق العمالة.

وأشار الببلاوى، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة والدولة على دعم القطاع الصناعي بالتوازي مع حماية حقوق القوى العاملة، وتحقيق التوازن بين مصلحة أصحاب العمل والعمال، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالمحافظة.



