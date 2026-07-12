ضبط سيارة مستودع محملة بـ300 اسطوانة غاز منزلي في قنا

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط، مدير المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة، حيث تمكنت حملة من إدارة تموين نجع حمادي بقيادة محمد عبد الراضي، رئيس الرقابة التموينية، والمفتشين بالإدارة، من ضبط سيارة نقل تتبع أحد المستودعات بنجع حمادي، محملة بـ 300 اسطوانة غاز منزلي.



وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تبين أنه تم تجميع الاسطوانات، والاحتفاظ بها بغرض إعادة بيعها وتداولها في السوق السوداء.

وأضاف القط، بأنه تم التحفظ الفوري على السيارة وحمولة أسطوانات الغاز المضبوطة، وتحرير المحضر القانوني اللازم بشأن الواقعة لإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا،ب أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لضبط منظومة توزيع وتداول المواد البترولية والسلع المدعمة بمختلف المراكز والمدن، مع التشديد على استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اليقظة لمنع أي ممارسات أو تلاعب بدعم المواطنين.

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمستودعات، وتكثيف الحملات ضد المتلاعبين بالدعم والسلع الاستراتيجية، وملاحقة كافة صور التداول غير المشروع للوقود والمواد البترولية المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفرض سيادة القانون حيال المخالفين.





