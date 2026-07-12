قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي: تكريم الرئيس لمنتخب مصر رسالة تحفيزية.. والناشئون مفتاح مستقبل الكرة المصرية
صحيفة إسكتلندية: إمام عاشور موهبة استثنائية وسيكون صفقة الموسم فى سيلتك
الأهلي يضع حجر أساس فرعه الجديد فى المنصورة الجديدة غداً
بلاغ للنائب العام.. المهندسين تتهم مسؤولين بالنقابة بشبهة التواطؤ في قضية "يوتن"
خلال 48 ساعة.. إعلان تنسيق الثانوية العامة بسوهاج وسط ترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور
الخارجية الكويتية: الهجمات الإيرانية تعكس إصرارا على نهج عدائي متكرر
مدرب الأرجنتين بعد الفوز على سويسرا : وقف الحظ بجانبنا لأنهم تلقوا بطاقة حمراء
وزير التموين يلتقي النواب والشيوخ.. وقرارات لتسريع الاستجابة لمطالب المواطنين
سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟
المادة بـ100 جنيه | ننشر ضوابط تظلمات الدبلومات الفنية 2026
مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026
يتصدر قائمة المرشحين.. من هو أولي فورتي الذي اقترب من تدريب الزمالك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط سيارة مستودع محملة بـ300 اسطوانة غاز منزلي في قنا

سيارات اسطوانة الغاز
سيارات اسطوانة الغاز
يوسف رجب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أحبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بقيادة حسن القط، مدير المديرية، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والتنفيذية، محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد البترولية المدعمة، حيث تمكنت حملة من إدارة تموين نجع حمادي بقيادة محمد عبد الراضي، رئيس الرقابة التموينية، والمفتشين بالإدارة، من ضبط سيارة نقل تتبع أحد المستودعات بنجع حمادي، محملة بـ 300 اسطوانة غاز منزلي.
 

وأشار حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، بأنه تبين أنه تم تجميع الاسطوانات، والاحتفاظ بها بغرض إعادة بيعها وتداولها في السوق السوداء.

وأضاف القط، بأنه تم التحفظ الفوري على السيارة وحمولة أسطوانات الغاز المضبوطة، وتحرير المحضر القانوني اللازم بشأن الواقعة لإحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

وأكد وكيل وزارة التموين بقنا،ب أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة للمحافظة لضبط منظومة توزيع وتداول المواد البترولية والسلع المدعمة بمختلف المراكز والمدن، مع التشديد على استمرار الحملات التفتيشية والمتابعة الميدانية اليقظة لمنع أي ممارسات أو تلاعب بدعم المواطنين.

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بإحكام الرقابة التموينية على الأسواق والمستودعات، وتكثيف الحملات ضد المتلاعبين بالدعم والسلع الاستراتيجية، وملاحقة كافة صور التداول غير المشروع للوقود والمواد البترولية المدعمة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفرض سيادة القانون حيال المخالفين.
 


قنا السوق السوداء الرقابة التموينية اسطوانة غاز أخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاف

توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط

إبراهيم صلاح

استقرار داخل الزمالك على استمرار إبراهيم صلاح مع الجهاز الفني الجديد

المتهم

الموتوسيكلات ولعت.. أجنبى يتسبب فى مصرع قائدى دراجتين ناريتين بطريق الإسكندرية

منتخب مصر

اتحاد الكرة يكشف المكاسب التاريخية والمادية لمصر من كأس العالم 2026

الزمالك

مصدر: أكثر من مدرب مغربي على رادار الزمالك.. وجون إدوارد يقود المفاوضات

سعر الذذهب

تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن

لاعب صنداونز

زوجة جايدن آدامز لاعب صنداونز تكشف تفاصيل مؤلمة عن أيامه الأخيرة

مصطفى زيكو

«نمت في الشارع وبعت الملابس».. مصطفى زيكو يكشف رحلة المعاناة حتى منتخب مصر

ترشيحاتنا

الأرجنتين

تعليق ميسي بعد الفوز الصعب على سويسرا بكأس العالم

منتخب مصر

ناقد رياضي: صلاح بعد هدف الأرجنتين الثالث كان متأكد إنها ضربة جزاء لمصر

نتشارك

وزارة الرياضة: تنفيذ مبادرات مجتمعية في 20 محافظة ضمن برنامج نتشارك

بالصور

سهل وسريع وصحي.. طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت

طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..
طريقة عمل ساندوتش البرجر الدايت..

أبيض X أسود.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها خلال الحمل

. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل
. ليلي احمد زاهر تخطف الأنظار بجمالها فى الحمل

الفرق بين النزلة المعوية البكتيريا والفيروسية عند الأطفال

الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال
الفرق بين النزلة المعوية البكتيرية و الفيروسيه عند الأطفال

بأكبر خطة تقشف في تاريخها .. فولكس واجن تعيد رسم استراتيجيتها لخفض التكاليف

فولكس واجن
فولكس واجن
فولكس واجن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد