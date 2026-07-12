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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تقرير التعدين 2026… مصر تحتل الـ 14 عالميًا في إنتاج الكاولين

قطاع التعدين
قطاع التعدين
أمل مجدى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يشهد قطاع التعدين المصري زخمًا متناميًا، مدفوعًا بزيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب توفير بيئة استثمارية أكثر جاذبية.

ووفقًا لتقرير بيانات التعدين العالمية لعام 2026 (World Mining Data 2026)، تحتل مصر المرتبة الرابعة عشرة عالميًا في إنتاج الكاولين، والمرتبة الرابعة والعشرين عالميًا في إنتاج التلك. وخلال الفترة من 2020 إلى 2024، ارتفع إنتاج الكاولين بأكثر من 218%، فيما سجل إنتاج التلك نموًا بنحو 67%، مما يعكس تنامي قدرات قطاع التعدين المصري.

وتُعد هذه الخامات التعدينية الاستراتيجية من الركائز الأساسية لعدد من الصناعات، من بينها السيراميك، والزجاج، والورق، والدهانات، والبلاستيك، ومستحضرات التجميل، بما يسهم في دعم النمو الصناعي، وزيادة الصادرات، وتعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل.

وفي إطار هذا التوجه، أطلقت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية آلية الطرح بنظام القطاعات المفتوحة، الذي يوفر إطارًا مرنًا ومتاحًا على مدار العام لمنح تراخيص فرص البحث عن الذهب، والفوسفات، والتلك، والكاولين. ويشجع النظام على التنافسية، ويُيسر الوصول إلى المناطق الواعدة بالثروات المعدنية، كما يمنح أولوية للمشروعات التي تتضمن عمليات التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية.

ويمثل الطرح بنظام القطاعات المفتوحة مرحلة جديدة في تطوير منظومة الاستثمار التعديني في مصر، من خلال توفير إطار مرن وشفاف يدعم أنشطة البحث والاستكشاف، ويعزز فرص الاستثمار، ويشجع على إقامة الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة.
🔗 https://www.emra.gov.eg/w/open-blocks-investment-opportunities-mineral-exploration-for-gold-associated-minerals-phosphate-talc-kaolin-⁠

ويعد الطرح فرصة متميزة لشركات التعدين والمستثمرين للمشاركة في قطاع التعدين المصري سريع التطور، والمساهمة في تعظيم الاستفادة من الإمكانات التعدينية الواعدة التي تمتلكها مصر.
 

التعدين الكاولين التلك النفط وزارة البترول

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